Люди Корчинского пикетировали телеканал ZIK, протестуя против вероятной его продажи Медведчуку

Активисты организации "Братство" считают, что владелец футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский собирается продать принадлежащий ему телеканал Виктору Медведчуку и возмущены этим. Как известно, Дыминский, совершивший летом ДТП со смертельным исходом, уклонялся от следствия.





В Киеве активисты организации "Братство" пришли с пикетом к зданию телеканала ZIK. Это было примерно в 19 часов 28 марта.





Они намерены блокировать его работу, сообщает "Диалог.UA". Демонстранты с плакатами выкрикивают "Свободу Зику!" и "Руки прочь от Зика!" Как объясняют в громкоговорители сами участники акции, согласно имеющейся у них информации, готовится продажа телеканала одиозному лидеру движения "Украинский выбор" Виктору Медведчуку, и участники акции намерены не допустить этого. Лидера движения Дмитрия Корчинского пригласили в студию, чтобы он объяснил свою точку зрения и аргументировал действия своих сторонников. При этом ведущая телеканала Наташа Влащенко назвала такие методы активистов "бандитскими" и призвала придерживаться буквы закона.





Кроме того, топ-менеджеры телеканала опровергают слухи о возможности передачи проекта под контроль Медведчука.





Ранее Антон Геращенко заявил, что телеканал ZIK "превращается в помойку", после того, как в студию был приглашен бывший соратник Януковича Портнов. Сам телеканал несклько дней назад выступил с заявлением о том, что его собираются захатить силовым методом и даже обратился к "Национальным дружинам" за помощью.



На ZIK также сказали, что "по информации из надежных источников, за организацией захвата стоит Администрация Президента, однако осуществляться атака на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций". Немногочисленный пикет "Братства" своим количеством опроверг "силовой захват"



В свою очередь в пресс-службе Администрации президента опровергли заявление телеканала ZIK о том, что АП якобы стоит за всей этой странной историей и назвали её бредом.











