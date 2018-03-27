К чему приведёт затопление шахты "Юнком" на оккупированной территории

В СМИ появились материалы о том, что вскоре на оккупированной части Донбасса начнётся затопление шахты «Юнком» - той самой, на которой в 1979 году был произведён так называемый «атомный мирный взрыв», который, по мнению предложивших его учёных, должен был помочь справляться с выбросами метана в этих шахтах Донбасса.





Шахта «Юнком», которая была полностью закрыта в 2002 году, находится в нескольких километрах от Енакиево и совсем рядом с посёлком Ольховатка. Это предместье города. Енакиевские шахты, включая «Юнком» и все шахты Центрального района Донбасса (Торецк, Горловка, Енакиево) - это крутое падение. Жители Донбасса понимают, что это такое: это означает, что угольный пласт располагается не горизонтально или под небольшим углом к поверхности, а идёт практически вертикально. Это, пожалуй, самые сложные в эксплуатации шахты региона: они глубоки и чрезвычайно метаноопасны. К примеру, за 20 лет на «Юнкоме» в годы, предшествующие ядерному эксперименту, произошло около 250 выбросов метана, и почти в 30 случаях выбросы повлекли за собой смерти шахтёров.





Вот это-то и намерены были решить «мирным взрывом» учёные из Московского горного института им. Скочинского (Люберцы). Но даже тогда находились люди, которые были просто в ужасе: осуществлять ядерный взрыв в густонаселённом районе Донбасса, где города вплотную подходят друг к другу, где множество опасных предприятий, - было рискованным экспериментом. Их никто не послушал. Взрыв был произведён, им чрезвычайно интересовались военные (в осуществлении взрыва принимали участие консультанты с Семипалатинского полигона), а секретность была такова, что даже в институтах, которые всё это разрабатывалось, никто «лишний» ничего не знал.





Зато всё на себе почувствовали в Донбассе. Для публики демонстрировались показатели в почти нормальное количество микрорентген в час – а районе шахты «Юнком», а рядом, в Ольховатке, были превышены не только нормы, но вообще все мыслимые пределы. Никто не изучал, как это отразилось на здоровье живущих там людей, а если изучал, то широкой публике результаты известны не стали. Эксперимент, между тем, не только не способствовал уменьшению выбросов метана, но даже, пожалуй, спровоцировал их увеличение. А Центральный район Донбасса получил очередную бомбу замедленного действия, которая может взорваться 14 апреля 2018 года – именно в этот день собираются затопить шахту «Юнком» «власти ДНР».





Через годы всё, казалось, поутихло, хотя время от времени вспыхивали тревожные споры. Из шахты, которая постепенно снижала добычу, а потом и вовсе закрылась, откачивали воду – иначе не миновать бы техногенной катастрофы. На это уходили огромные деньги – до полусотни миллионов в год. Требовалось решение – радикальное, надёжное. А его не было. Даже многолетние исследователи недр Донбасса, опытные угольщики с солидным багажом знаний и практики не могли прийти к общему знаменателю: продолжать откачивать воду или затопить шахту. Путь затопления, кстати, в разы дешевле постоянной поддержки водоотлива. Не в этом ли скоропостижное намерение «властей ДНР» затопить шахту? Ведь ранее в бюджете среди предусмотренных дотаций для Углепрома обязательно закладывались и средства на поддержку законсервированного ядерного объекта в Енакиево. Теперь этого, естественно, нет, а фейковая республика вряд ли имеет возможность вкладывать такие средства в безопасность жителей Енакиево и близлежащих населённых пунктов.





Почему не затапливали, хотя этот способ весьма часто использовался в Донбассе? Да потому, что неизвестно было (и неизвестно и сейчас!), как поведёт себя при затоплении выработок тот самый объект «Кливаж», который никуда не делся, и присутствовала опасность разрушения полости и выхода радиоактивности тоже. Да и шахтные поля других угольных предприятий, ещё добывающих уголь, соприкасаются с юнкомовскими, а проведение горнодобывающих работ увеличивает опасность выхода радиоактивных веществ на поверхность.





В частности, Николай Малеев, в 2008 году начальник Донецкого департамента Госпромгорнадзора, считал, что шахту затапливать ни в коем случае нельзя, что там находится законсервированный эпицентр ядерного взрыва, и попадание туда воды может привести к вымыванию опасных веществ.

На сегодняшний день под землей, по словам другого крупного специалиста, изучавшего, в частности, последствия взрыва на «Юнкоме», Евгения Руднева, в эпицентре ядерного взрыва осталось высокорадиоактивное тело из застывшего расплава горных пород и стекла — массой около 100 т. Остаточное радиоактивное загрязнение взрывной камеры шахты «Юнком» оценивается сегодня в 54,6 кюри. Это означает, если взрывная камера будет разрушена, радиоактивный фон в районе Юнокоммунаровска и Енакиево составит 10000 мкр/час, в районе Горловки — 5000 мкр/час, тогда как безопасным считается уровень радиации до 50 мкр/час.





Евгений Руднев в 2010 году в интервью украинским СМИ предполагал, что «Юнком» можно затопить, правда, только после тщательного изучения ситуации и проведения комплексной экспертизы. После этого должны были быть проведены сложные горные работы, в процессе которых перекрыты все возможные пути попадания загрязнённых подземных вод в бассейны рек Булавинка, Крынка, Миус и далее – в Азовское море, не говоря уже о мелких ручьях в окрестностях Енакиева. И только потом – принято решение о затоплении. Но речь тогда шла о мирном времени, финансировании и проч.





Сейчас там, где под землёй сосредоточено 100 тонн твёрдых радиоактивных отходов и 500 кубометров сильно загрязненных подземных вод, идёт война. Даже без учёта прекращения откачки воды, которую пока ещё ведут дебитом 500 м3/час на «Юнкоме» и 800 м3/час на соседнем «Красном Октябре», взрывы от тяжёлого вооружения (шахта находится в районе активных военных действий) могут привести к различного рода тектоническим сдвигам и разгерметизации взрывной камеры. А остановка водоотлива даже на 10 дней может привести к необратимым последствиям, считает учёный.





В «ДНР», между тем, уже приступили к демонтажу оборудования водоотлива – там уверены, что затопление шахты не приведёт ни каким угрожающим последствиям, а радиационный фон якобы соответствует естественному. При этом сведений о том, проводились ли хоть какие-то изыскания по данному вопросу в 2014-2018 годах, нет. Вероятнее всего, решение принято на основе рекомендаций прошлых лет, а нынешняя ситуация в расчёт не берётся. Это даже не опрометчивость – это злонамеренная безответственность.





Специалисты считают, что затопление шахты в нынешних неустойчивых и даже крайне опасных условиях – это реальная угроза не только Донбассу, но и всему юго-восточному региону, экологическая и техногенная катастрофа, жертвами которой, в первую очередь, станут люди, живущие на неподконтрольной Украине территории и в сопредельных регионах.

Александрина Кругленко, InfoKava