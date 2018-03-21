Рождённые в Украине: Леонид Утёсов, певец

Так складывается жизнь, что самые талантливые, самые удивительные - покидают родные места и уезжают. В поисках судьбы, в поисках признания и достижений. И нет ничего в этом удивительного и странного. Как не было удивительно, что все стремились когда-то в в самые большие города и столицы. Так было и будет... Рассказывает киновед Виктория Винтер, у которой - общая любовь с великим земляком - Одесса.







Сегодня, 21 марта-День рождения Леонида Утёсова. Великого и неповторимого.

Леонид Осипович Утёсов. Годы жизни - 21.03.1895 — 09.03.1982. Прожил большую жизнь и продолжает жить. Актер, певец, руководитель оркестра.



Как всем известно, Утесов — одессит, а это, по определению, означает, что он был человеком остроумным, обладавшим великолепным чувством юмора, умевшим не только пошутить, но и критически отнестись к самому себе, посмеяться над самим собой. В своих воспоминаниях он приводит примеры, когда сам оказывался в курьезных ситуациях.



Однажды ему надо было получить бандероль, а паспорта не было. Тогда, вспомнив известную историю с Карузо, исполнившим арию "Смейся, паяц..." перед служащими банка, Утесов встал в позу и запел:



— Раскинулось море широко...

Дама в бигудях, сидевшая на выдаче в почте, вскочила со своего места и громко закричала:

— Гражданин, прекратите хулиганить, или я позову милиционера!

Такого не могло произойти в родном городе, здесь реакция совсем иная. Вечером после концерта садящегося в машину артиста замечает женщина и бросается прямо на фары с криком "Стойте, стойте!". Она тычет в него пальцем и спрашивает:

— Вы Утесов?

— Да, — удивленно говорит он.

Тогда женщина поворачивается в темноту и кричит:

— Яша! Яша! Иди сюда!

Из темноты выныривает мальчик лет восьми, и мать говорит ему:

— Яша, смотри, — это Утесов. Пока ты вырастешь, он уже умрет. Смотри сейчас!

Леонид Осипович очень любил Одессу.Город,в котором он родился и который всегда был в его сердце.Как он сам говорил:"Как хотите, можете делать со мной что угодно, а я настаиваю: Одесса — лучший город в мире!"





Обращение Леонида Утесова к одесситам, записанное в январе 1982 года,за 2 месяца до ухода из жизни:





"Друзья мои одесситы!

Здравствуйте, мои земляки, море родное под голубым небом! Как я хочу стоять на сцене перед вами! Видеть ваши глаза, тепло улыбок, радость в глазах по поводу нашей встречи. Как был бы я счастлив… И, думаю, доставил бы вам радость, во всяком случае, хотел бы этого всем сердцем. Вот я сижу сейчас и вспоминаю: целая жизнь прошла, огромная жизнь, как туман. Все, что было, как будто и не было, все, чего не было, как будто бы было. Были и успех, и мечты, и волнения. Были падения, неудачи сменяли удачи. Сейчас вспоминаю, радуюсь и плачу, плачу. Не вижу вас, всю дорогую мне Одессу. Этих близких мне улиц не вижу, этой дороги, по которой ходил в школу. От этого огромная тоска. Я помню, когда уезжал из Одессы, написал такое стихотворение:





Прощай, прощай, Одесса-мама!

Мне не забыть твой чудный вид!

Как море Черное упрямо

Волнами бьет о твой гранит…

Твоих садов и парков гамма,

Где юность вся моя текла.

Прощай, прощай, Одесса-мама,

Спасибо, что меня ты родила.





Я говорю: "Одесса-мама". Так о ней мы говорили в детстве. Мы ощущали Одессу как родную мать. Я думаю, что и вы ее так ощущаете, потому что Одесса была мамой, есть и будет нашей мамой. Прощай, прощай, Одесса-мама! Может, мы с тобой когда-нибудь встретимся. Привет вам, дорогие одесситы! Всего вам хорошего, самого доброго! Пусть над вами будет всегда голубое, спокойное и мирное небо!

Всегда ваш, Лёдя Утесов."