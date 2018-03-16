Татьяна Малахова: нельзя быть циничнее врага

Сейчас в СМИ часто обсуждают тему этичности работы в России, которая откровенно и цинично украла наши земли, убивает украинцев и нашу государственность. Актеры и обычные люди, которые едут в Россию на заработки, говорят, что они вне политики, они за мир и дружбу, а главный аргумент - «в этой войне не все так однозначно, вы много не знаете...»

(А вы ...., всё знаете!)



Их ответ и позиция не менее циничная, чем поведение России. Я жила в Москве много лет. И вернулась в Киев перед Майданом. Я жила в России в годы, так сказать, дружбы и согласия с этой страной.



Так вот, даже отношение к украинцам было «неоднозначным». Если ты позиционируешь себя и Украину как шароварную часть «большой благородной России» и не против, что украинский язык - диалект «могучего языка», к тебе снисходительное отношение. Как к младшему брату, который приехал в гости из села без предупреждения. Ну а если ты позиционируешь себя как жертву украинизации - тебя пожалеют... Но недолго. Если ты защищаешь украинское государство, язык, но и намекнешь, что среди известных художников и ученых много украинцев, то к тебе отношение будет другим. Я видела много своих земляков, которые скрывали, откуда они и уже в Конотопе переходили на московский прононс. И не очень переживали, когда приходилось перемывать кости Украины. Но были и такие, которые смеялись россиянам в глаза и говорили, что у вас ничего своего нет, все краденое...



Лично я столкнулась с откровенным пренебрежением украинцами в 2009 или 2010 году. Какой-то продашн покупал мой сценарий и заказчик пожелал еще одного персонажа - горничную главного героя, и чтобы она обязательно была «хохлушкой, воровкой и шлюшкой». Я спросила: «Почему не белоруской, русской, казашкой?» Он настаивал именно на украинке. Я отказалась это делать и не продала сценарий. И никогда не жалела и не вспоминала ту кучу денег!



Тогда я подумала, что заказчик - украинофоб. И только потом, после того, как начали заказывать сценарии о «счастливых 70-х», я собрала этот страшный пазл - в современном российском кино (а также в обществе) формируется негативное отношение к украинцам. (Наверное, чтобы было не жалко на них напасть в 2014-м и убивать...) Ну а из-за ностальгии по прошлому благодаря фильмам о совке возрождалась империя - СССР...



Так это было до войны! И я не представляю, как чувствует себя в России гражданин Украины сейчас. Ему надо либо молчать, либо подличать и гадить Украине.



Молчание не прокатит! Потому что вокруг будут те, кто воевал на Донбассе, пытал наших патриотов или посылал "ополченцам" деньги, радовался смертям украинцев и одобрил оккупацию Крыма и Донбасса! Молчание не прокатит! И слов «мы вне политики, мы за мир и дружбу» россиянам будет мало! Они захотят «большого»... и, поверьте, - могут получить... Ну а «гастролеры» вернутся в Украину и будут говорить, что они вне политики, что они за мир и дружбу, и имеют право не пускать негатив в свою зону комфорта.



Є в суспільстві велика «когорта»

Тих, хто зараз стоїть осторонь,

Закриваючись в «зоні комфорту»…

Хоч навколо палає вогонь.

Ледь торкаючись теми війни,

Патріотів занурюють в критику

І вважають, що наші сини -

Пішаки на долонях політиків.

Щодо дружби з Росією – вперті,

Вона досі їм мати чи друг.

І «не бачать» вдовиць і мертвих…

Полонених без ніг і рук.

Вони знають «щось» краще за нас,

Не дадуть себе ввести «в оману».

І кричать, що горить Донбас

Через "кляті вогні" Майдану.

Вони хочуть російських концертів

І гастролей отих співаків,

Хто підписував вироки смерті

І наслав на Донбас літаки.

Вони іншого, «кращого сорту»,

Вони «мудрі і пильні гравці»

І не вийдуть із «зони комфорту»

Із тризубом в холодній руці.

Їх життя – це суцільний курорт.

Там не чути тривожного дзвону.

... І в Донецьку ховались в «комфорт»,

Але раптом прокинулись в «зоні».

... Меня как-то спросили в частном общении - неужели в Москве не остались россияне, которые меня поддерживают и разделяют мою точку зрения в вопросах государственности и языка. Остались, конечно! Но все они евреи. После того, как я вышла на Майдан и приняла украинскую позицию в войне, почти все мои знакомые "испарились"... Так же - и знакомые моих детей, которые также работали в кино и в театре. Как сказал один мой московский друг: «Не верьте российской пропаганде и не слушайте, что Путина поддерживает 84% россиян... его поддерживает 94%...»



Татьяна Малахова, Киев, InfoKava

