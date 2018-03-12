Как живут люди в мире: Маврикий (фото)

Все мы хотя бы раз в жизни слышали название "Голубой Маврикий". А есть ещё розовый, оранжевый... Нет, это не название государства - это название марок, которые являются самыми редкими и ценными в мире. Но выпущены они действительно в Республике Маврикий ещё в 1847 году.





А Республика Маврикий - это островное государство в Индийском океане, около 900 км от Мадагаскара, что по океанским меркам как бы и не очень далеко.





Когда-то Маврикий считался чуть ли не краем света, но сейчас, когда расстояния стали ближе из-за обилия авиарейсов, а при грамотном планировании поездок ещё и дешевле, Маврикий могут увидеть и украинцы, тем более, что целый месяц там можно отдыхать без визы.





Мы не будем останавливаться на государственном устройстве или экономике страны - понятно, что основное для этого госудраства - туризм, потому что климат располагает. Здесь не бывает летом выше +35, а зимой ниже +10 - вполне комфортная температура. Обилие дождей сделало Маврикий (мы будем говорить о самом большом острове этого госудраства, где сосредоточено наиоболее интересное) местом с буйной растительностью, а удалённость от материков обеспечила красоту и безлюдность пляжей.





Но туристов немало, звучит, преимущественно, французская речь - Маврикий раньше был необитаем, и хотя первооткрывателями были арабы, а первыми поселенцами голландцы, впоследствии он долгое время принадлежал Франции, поэтому местные жители свободно владеют двумя языками - креольским и французским. Наиболее продвинутые - ещё и английским.





Как и на всех островах, где много солнца, моря и неба, люди спокойные и флегматичные - невозмутимые. Природа даёт им главное: душевное расновесие, что очень удивляет многих приезжих.





Впрочем, зачем писать о Маврикии, когда наши постоянные авторы, путешественницы Мария Клименко и Наталия Клименко из Киева, которые сейчас на Маврикии, предоставили нам свои фотографии. Смотрите: это остров Маврикий - утром, днём, вечером...



