Укрзализныця запускает новый поезд на Донбасс и обещает кормить пассажиров в поездах

Две интересные новости пришли от Укрзализныци: 25 марта запускается новый поезд на Донбасс, и в ночных поездах обещают кормить пассажиров ужином.

О поезде рассказал на своей странице в Фейсбуке и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ОАО «Укрзализныця» назначило курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд № 226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта.

Таким образом мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянске и ряда районов Донетчины со столицей и другими регионами Украины."

Он же, выступая перед журналистами, рассказал о новой услуге, которую тоже до конца марта собираются ввести в ведомстве: полноценное горячее питание в поездах, курсирующих в ночное время.

Ждем, ведь кормить в поездах обещали еще с конца 2017 года.