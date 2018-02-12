В Сумах у маршрутки во время движения отвалились два колеса

Беспрецедентный случай произошёл в субботу, 10 февраля, в Сумах на одном из городских маршрутов: у микроавтобуса, который перевозил пассажиров, прямо во время движения отвалились сразу два колеса.

Только благодаря тому, что маршрутное такси ехало не на очень большой скорости, не произошло ничего непоправимого - пассажиры отделались ушибами и страхом. А ведь могло быть хуже.

О происшествии написала одна из пассажиров, ехавшая в маршрутке с малолетней дочерью - пользователь Фейсбука Леся Кирий.

Как известно, не так давно в сумских маршрутках подняли стоимость проезда до пяти гривень.