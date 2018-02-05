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Луганск / Донецк
Вчера, 20:44
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ОБСЕ показала, как боевики имитируют "обстрелы ВСУ"

ОБСЕ опубликовала зафиксированный специальными наблюдениями обстрел боевиками украинских позиций. Оказалось, что то, о чём жители оккупированного Донбасса (и уехавшие, и оставшиеся) прекрасно знали с 2014 года, - чиста правда, замеченная теперь и наблюдателями ОБСЕ.

На фотиографии чётко видно два стоящих рядом танка, развёрнутых башнями в разные стороны. И, обстреляв из одного танка позиции ВСУ, российско-террористические войска сразу же делают  выстрелы из другого танка, имитируя "ответ ВСУ". А потом разгоняют на российских и местных коллаборантских ресурсах информацию о том, как украинская армия "обстреливает мирные кварталы".

Этот мерзкий приём используется боевиками с самого начала боевых действий. Все помнят обстрелы районов города Шахтёрска с местного стадиона - Интернете есть видео, Грады в жилых кварталах, которые, отстрелявшись, уезжали, намеренно вызывая "ответку", обстрелы жилых районов под видом ВСУ. И вот - танки. Подлость, зафиксированная, наконец-то, документально.

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