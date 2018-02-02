Чемпион России воевал в Донбассе против Украины

Российские спортсмены не брезгуют террористической деятельностью. Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на востоке Украины: в 2014 году он проходил службу снайпером в военной группировке "Вагнер".

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

"Действительно, СБ Украины совместно с другими правоохранительными органами в пределах полномочий осуществляет документирование преступной деятельности, в том числе российских наемников в Донбассе. В рамках этой работы мы неоднократно информировали общественность о деятельности спецподразделения РФ под названием" Вагнер ". Мы информировали, что у нас есть персональные данные почти 2000 наемников, и в рамках этой работы открываются все новые и новые факты наглого отношения к Украине со стороны спецслужб России и отдельных граждан.

Так, установлено, что один из наемников "Вагнера" ​​был Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера. Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах", - сказал он.

По словам Гуськова, очень нужна совместная работа государственных органов Украины относительно информирования общественности о таких случаях.

Он отметил, что Служба безопасности подготовила письмо к министру молодежи и спорта Украины с просьбой довести соответствующую информацию до спортивных федераций стран-партнеров.