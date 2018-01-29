В Киеве решили, что скорость 50 км/час будет не везде и не для всех

Желание киевлян, чтобы на некоторых автомагистралях города скорость была выше 50 км, таки свершилось.

Теперь уже власть Киева предлагает увеличить максимально разрешенную скорость движения транспорта с 50 км/ч до 80 км/ч на 22 дорогах столицы.

Предварительный перечень обнародовал заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, передает Обозреватель.

В частности, в список вошли:

1. проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)

2. Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной к Минскому проспекту)

3. ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)

4. Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

5. проспект Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского)

6. Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г.Киев)

7. проспект Бандеры (от просп. Оболонского к Московскому мосту)

8. проспект Шухевича (от Московского моста до Керченской площади)

9. улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

10. Надднепрянское шоссе

11. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

12. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

13. улица Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста)

14. проспект Николая Бажана (до Харьковской площади)

15. бульвар Дружбы народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)

16. проспект Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи)

17. улица Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои)

18. проспект Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения)

19. проспект Леся Курбаса

20. просп. Космонавта Комарова

21. ул. Борщаговская

22. Южный мостовой переход.

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