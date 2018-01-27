Олеся Калинич: компетентности учителя Новой украинской школы - мечта или реальность?

Заслуженный учитель Украины, преподаватель украинского языка и литературы Хустской гимназии-интерната Олеся Калинич размышляет над тем, каким должен быть учитель Новой школы. Как всегда, не без иронии, но с искренним желанием что-то изменить к лучшему.

Мне, например, нравится читать о чем-то идеально-прекрасном: какова роль учителя в школе; какими компетенциями должен обладать педагог, как совершенно должен работать, как должен любить детей, кому и что ДОЛЖЕН и тому подобное. Во время чтения идеальных текстов мечтаешь хоть раз встретить в реальности такого учителя... Убеждена, ну прямо уже совсем скоро в нашем образовании появится десант идеальных педагогов.

15 января 2018 на сайте ИМЗО обнародована Типовая образовательная программа организации и проведения повышения квалификации педагогических работников заведения последипломного педагогического образования, где описано профили базовых компетенций учителей начальной школы: профессионально-педагогическая компетентность, социально-гражданская компетентность, общекультурная компетентность, культурно-коммуникативная компетентность, психологически-фасилитативная компетентность, предпринимательская компетентность, информационно-цифровая компетентность.

Вряд ли кто-то возразит, что такими компетенциями должен обладать и учитель средней и старшей школы. На днях имела возможность встретиться с коллегами, поэтому провела анонимное анкетирование на тему компетенций учителя НУШ, чтобы выяснить, отличается ли мечта (программа) от действительности (мнение учителей-практиков).

Каждой компетентности коллеги поставили баллы: 2 - согласен, 1 посредственно, 0 - не согласен. Максимально каждая компетентность могла "собрать" 56 баллов (28 учителей). Результаты представлены в таблице (см.ниже).

Опрос показывает: значительная часть учителей считает, что осознание глобальных проблем человечества, умение генерировать идеи и воплощать их в жизнь не касаются ежедневных уроков (19 баллов из возможных 56). Вряд ли удастся "воплотить в реальность" предпринимательскую компетентность - наши учителя не готовы самостоятельно генерировать идеи, воплощать их в жизнь и зарабатывать на них (10 баллов из 56 возможных). Только 26-ю баллами из 56 возможных оценена важность на ежедневных уроках информационно-цифровой компетентности: у многих учителей во время урока единственными "цифровыми" средствами являются доска и мел. Более того, не все коллеги знакомы с новыми сведениями педагогики, психологии и т.д. (профессионально-педагогическая компетентность): одни не успевают, потому что тратят много времени на проверку тетрадей; другие - просто немотивированные, потому что убеждены: теория педагогики и ежедневный урок не тождественны, ведь красиво описанные приемы часто бывают недейственны...

Конечно, можно возмутиться: "Ужас! Эти учителя воспитывают наших детей?!"

Очень хочется, чтобы каждый учитель любил свою профессию, занимался самообразованием, путешествовал, обогащался духовно, был свободным, творческим и воспитывал наших детей такими же. Так хорошо об этом пишут в различных статьях...

Я никого не защищаю, но есть и другая картина: много (очень много) учителей живут в сельской местности, дома у них - хозяйство (огород, нива, скот) - так сказать, предпринимательская компетентность в действии. В общем, наверное, не очень удобно думать о новейших достижениях психологии, или глобальных проблемах человечества, или осмыслении произведений искусства, когда копаешь картошку или кормишь коров... Хозяйство вести должен, ведь зарплаты не хватает, потому что учитель, кроме души, призвания и любви к детям, имеет тело... и семью...

Было бы смешно, если бы не было так грустно...





Компетентность Пояснение Знаю\умею Касается ежедневных уроков в классе (касается-2, средне- 1, нет-0) Профессионально-педагогическая компетентность Работа с новейшими научно

обоснованными сведениями по педагогике , психологии , методик , инноватики

для создания образовательно- развивающей среды,

способность к продуктивной профессиональной деятельности на основе развитой педагогической рефлексии 37 26 Социально-гражданская компетентность















Понимание сущности

гражданского общества , владение знаниями о правах и свободах человека ,

осознание глобальных проблем человечества и возможностей собственного участия в их решении , осознание гражданского долга и чувство собственного достоинства ,

умение предупреждать и разрешать конфликты , достигая компромиссов. 24 19

Общекультурная компетентность

Способность понимать произведения искусства , формировать собственные художественные вкусы , самостоятельно выражать идеи , опыт и чувства с помощью искусства 40 33





Языково-коммуникативная компетентность

Владение системными знаниями о нормах и типах педагогического общения в процессе организации коллективной

и индивидуальной деятельности, умение выслушивать, отстаивать собственную

позицию и т.д. 45 41

Психологически-фасилитативная компетентность



Осознание ценностной

значимости физического , психического и нравственного здоровья , способность

способствовать творческому становлению школьников и их индивидуализации 39 30



Предпринимательская компетентность



Умение генерировать новые идеи и инициативы и воплощать их в жизнь с целью повышения как собственного социального статуса и благосостояния, так и развития общества и государства 19 10

Информационно-цифровая компетентность Способность ориентироваться в

информационном пространстве, получать информацию и оперировать ею

в соответствии с собственными потребностями и требованиями современного информационного общества. 40 26





Олеся Калинич, Хуст, Закарпатье, InfoKava