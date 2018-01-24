Прокуроры, судившие активистов Майдана, теперь расследуют преступления против Майдана

Как случилось, что именно те, кто предавал Украину в период Майдана, считая выступление миллионов против преступной власти "государственным переворотом", теперь работают если не своих же местах, но еще и выше?

Как случилось, что те, кто судил активистов и принимал преступные решения, принимают их и сейчас?

Кто ставит их на такие должности?

И кто будет нести за это ответственность?

Эти вопросы пока не имеют ответа.





Прокурор Павел Головко, который в 2014 году выступал в суде против активистов Революции Достоинства, сегодня работает в Департаменте специальных расследований ГПУ, который расследует именно преступления против Майдана.









Об этом говорится в расследовании "Прокуроры Майдана" для программы Наші гроші , передает Украинская правда.

В частности, журналисты напомнили, что прокурор Головко выступал против активистов Майдана Романа Тисовского и Эдуарда Крыжановского.





"Суд проходил чрезвычайно быстро. Не проходило, пожалуй, полторы минуты, как люди выходили. Всех - под одну гребенку и отправляли туда - на Лукьяновку", - рассказал Крыжановский.





Жена Павла Головко - Алина Головко - также выступала в суде против активистов революции.





Еще под девичьей фамилией Минчук - хлопотала о содержании под стражей 72-летнего пенсионера Николая Пасечника.

Его задержали в Киеве 22 января и сильно избили.





"До самого вечера нас держали раздетых, двери настежь, на улице - мороз.

Только на вторую ночь нас привезли в суд.

Суд был ночью.

Я сидел за решеткой и кровь на усах обламывал", - рассказал о своем задержании Николай Пасечник.





Кроме того, Минчук-Головко 25 января просила суд заключить под стражу другого активиста - Василия Сливинского.





Отметим, что все перечисленные приговоры отсутствуют в открытом Едином реестре судебных решений.





Сейчас Павел Головко работает старшим следователем в Департаменте специальных расследований ГПУ, который занимается именно расследованиями преступлений против Майдана и революции!





При этом в своей анкете добропорядочности этот прокурор отметил, что не совершал действий, которые компрометировали бы его или прокуратуру в целом и которые заставили бы сомневаться в его объективности и независимости.





Также анкету заполнила и Алина Головко, которая сейчас работает в Киевской местной прокуратуре №6 (Печерский район).

Комментируя этот парадокс, начальник Департамента Сергей Горбатюк объяснил, что имеет ограниченное влияние на подбор кадров в это подразделение.





"Это не совсем правильно. Но мы исходим из той ситуации, в которую нас поставили. Нам же сначала в группу выделяют человека. То есть мы просим или прокуратуру города или другой области: «Предоставьте людей, которые могут работать". Здесь мы

решаем. Мы за человеком некоторое время наблюдаем, исходя из его профессиональных качеств. И после того принимаем решение о взятии в штат ", - сказал он.





При этом Сергей Горбатюк отметил, что берет на себя ответственность за взятие в штат Павла Головко.





"В данном случае мы приняли такое решение. Ну и ожидаем определенную порцию критики. Но это - наша ответственность", - пояснил начальник Департамента специальных расследований.





Кроме того, журналисты программы обнаружили несколько парадоксальную ситуацию и в имущественных декларациях Павла Головко и его жены.

Так, в этом году в декларациях они указали новую недвижимость, приобретенную в июне прошлого года - два дома в с.

Большая Бугаевка под Киевом.





Адекватная рыночная цена такой недвижимости составляет не менее 1,3 миллиона гривень.

При этом в декларации стоимость недвижимости не указана.

Месячная зарплата прокурорской семьи, между тем, составляет не более 30 тыс. гривень на человека.









Не могли приобрести недвижимость и на сбережения: если в прошлом году в декларации Головко указывали, что имеют 1,3 миллиона гривень наличными, то в этом сбережения не только не уменьшились, а даже выросли на 100 тыс. гривень.

И Павел Головко, и его жена Алина отказались комментировать как декларации, так и дела об активистах Революции.