Как живут люди в мире: Сейшелы (фото)

Закройте глаза и произнесите слово: «Сейшелы». В нём отразится шуршание волн и курортная нега. Острова праздника и отдыха. Когда-то пристанище пиратов, затем колониальные владения, позже - страна, взявшая курс на социализм и через время отказавшаяся от него...



Мы продолжаем публикации наших добровольных авторов – путешественников по миру. И сегодня говорим не о Мальдивах, хотя о них говорят все, а именно о Сейшелах – архипелаге в западной части Индийского океана, немного южнее экватора, примерно в 1600 км к востоку от африканского материка, севернее острова Мадагаскар. С точки зрения среднестатистического жителя Украины – чрезвычайно далеко. С точки зрения путешественника – заманчиво-пленительно.

У нас принято считать, что Сейшелы – это исключительно для богатых. Ну, естественно, если считать дорогу, то и недёшево. Но всё равно сопоставимо с отдыхом в некоторых европейских странах, хотя Сейшелы – это, конечно же, не бюджетный отдых. Но там спокойно, красиво и, по отзывам побывавших там людей, для туристов - сказочно. Они не для бурной ночной жизни – здесь всё замирает уже после 22 часов, они для полного релакса и созерцания, единения с природой и морем. Быть может, потому, что они так далеко, людей сюда на отдых прилетает мало, пляжи чистые, тихие и ухоженные.

Наши путешественницы Наталия Клименко и Мария Клименко в этот раз решили разбавить зимнее настроение поездкой на Сейшелы и прислали нам оттуда подробный фотоотчёт, преимущественно, о природных красотах Сейшел.

А их тут – великое множество. Здесь можно побывать на черепашьей ферме, увидеть реликтовые деревья, удивительных, редчайших птиц мухоловок, попробовать, только что с пальмы, кокос.

Из более чем ста островов Сейшельского архипелага обитаемы только двадцать два. На одном из них снимался фильм «Эммануэль».

Мы не будем рассказывать о некурортной жизни Сейшел, вспомним только, что это – известная оффшорная зона, здесь зарегистрировано более 20 тысяч международных компаний, которые уходят от налогов в своих странах. Украинские среди них тоже есть.

Первозданная, нетронутая природа, совершенно иная планета – это Сейшелы. Смотрите.

Фото: Наталия Клименко, Мария Клименко, Киев, InfoKava