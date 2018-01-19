Олеся Калинич: от школы знаний к школе умений - как научить учиться

Как по-современному подать теорию, визуализировать сюжеты программных произведений, оценить не только себя, но и... учителя? Заслуженный учитель Украины Олеся Калинич и литературовед Дмитрий Дроздовский создали Тетради для подготовки контрольных работ и ВНО по украинскому языку и литературе для 9 класса - по новой программе с изменениями 2017 года. Тетради вышли в издательстве "Соняшник" - они получились яркие, качественные, многоцветные. И это очень обрадовало девятиклассников. "С этой крутой тетрадью на уроке вовсе не смотришь на часы", - говорят ученики. Разве это не самая высокая оценка авторов?



Заслуженный учитель Украины, преподаватель украинского языка и литературы Хустской гимназии-интернута на Закарпатье Олеся Калинич размышляет над тем, как сделать, чтобы процесс обучения стал интересным и творческим.



Выражение давно известное: если родители хотят воспитать ребенка, им надо сначала воспитать себя. Это же можно сказать и об учителе. Каждый педагог-практик согласится, что со временем ученики становятся похожими на него. Не зря Джон Тейлор Гатто в книге «Учитель 2.0» говорит, что педагог в школе не просто «дает знания», а учит быть им. Если хотим воспитать успешного ученика, должны сначала сами стать подходящими.

Такой подход предполагает и Новая украинская школа. Речь идет о двух центральных изменениях: первая - ребенкоцентризм, то есть осознание того, что ученики - очень важные игроки в образовательном процессе; вторая - переход от школы знаний в школу умений, где ребенок мыслит креативно. Однако, как известно, умений, творчества без знаний не существует. Кен Робинсон в книге «Образование против таланта» приводит подходящий пример: «Я не умею играть на пианино. Но это не значит, что я не творческий в игре на пианино. Просто не научился этому". Без базовых знаний и навыков человек не познает и не разовьет свой талант. "Зачем мне эта математика? Она в жизни не понадобится", - часто говорят ученики. Но, возможно, без математики впоследствии не открыть свой потенциал или скрытый талант. Знание - не накопление информации, а процесс развития. Многие люди разочаровываются не потому, что они не способны реализовать собственные амбиции, а потому что у них на определенном этапе не хватает "технических" знаний, чтобы двигаться дальше.

Быть творческим значит что-то ДЕЛАТЬ. Удивительно называть творческим и успешным того, кто никогда ничего не сделал. В первую очередь это должен понимать учитель.

Что нужно сегодня, чтобы стать успешным? Высокий IQ? А может, эмоциональный интеллект, мышление, доверие? Часто видим, как выпускник, который учился в школе посредственно, становится успешным бизнесменом, а в то же время бывший отличник работает за минимальную зарплату. Неужели виновата школа? В последнее время громко говорят об эмоциональном интеллекте - об умении мотивировать себя, о способности взаимодействовать с людьми. Без саморегуляции собственных эмоций, без мотивировки себя не будет никаких достижений. На самом деле в нашей повседневной жизни ситуаций, где необходимо применять IQ, немного, а вот регулировать свои эмоции, мотивировать деятельность приходится почти каждый день. Именно поэтому перед учителем стоит задача не просто дать знания, а мотивировать ученика, помочь ему стать успешным.

Учитель с одной стороны должен подготовить ученика к успешной сдаче ВНО (иначе как выпускник вступит в желаемый вуз?), А с другой - развивать ключевые компетентности. На первый взгляд, педагог оказался в ситуации, как в сказке «Мудрая девушка», когда барин говорит отцу, чтобы дочь пришла в гости, да так, чтобы ни шла, ни ехала; ни босая, ни обутая. Да еще и дети не хотят учиться...

Возникает извечный вопрос: что делать? Ответ прост: перестать жаловаться и перекладывать ответственность на кого-то. Учебный процесс должен быть и интересным, и эффективным. Современное образовательное пространство дает множество возможностей для творчества: благодаря интернету можем некоторые стандартные виды работ заменить обсуждениями в онлайн-форумах; предложить ученикам вести страницу писателя в соцсети и общаться с пользователями через опросы и комментарии; дать возможность ученикам чувствовать себя значимыми, делая полезное дело. Учитель призван помочь учащимся в комфортный способ овладеть знаниями программного материала, показать, что учиться - весело и приятно.

Эти и другие идеи мы реализовали в тетрадях по украинскому языку и литературе для подготовки к контрольным работам и ВНО вместе с Дмитрием Игоревичем Дроздовским - литературоведом, председателем жюри Всеукраинского конкурса «Учитель года-2015» в номинации «Украинский язык и литература». Дмитрий Игоревич является соавтором и инициатором проекта.

Тетради имеют амбициозную цель: доказать современным ученикам, шо интеллектуально развитая, коммуникативная личность всегда в моде: и в школе, и в кругу друзей, и на вечеринках. Мы объясняем: в современном мире успехов достигает человек конкурентно способный: пока кто-то ищет информацию в интернете, выясняет достоверность, другой уже использует ее. Эта тетрадь «наделен» чувством юмора, ведь положительные эмоции - движущая сила обучения.

Тетради не дублируют материал учебников - и в этом их универсальность.

К примеру, описание нескольких рубрик.

Биография писателя - не просто хронологическая таблица. Мы показываем, что писатель - тоже человек со своими тайнами и слабостями. Предлагаем проверить знание жизни и творчества, закрасив совпадения с биографией и значением имени.

Рубрика «Мастер психоанализа» побуждает исследовать характеры и темпераменты литературных героев (а также свои) благодаря достижениям психологии.

Зрительная память - очень мощный инструмент в обучении, поэтому в тетради - «коллекция» авторских ментальных карт, мемов.

Мы ввели также рубрику «Нестрашная теория», которая предусматривает идейно-художественный анализ программных произведений.

Поскольку тетрадь не сопровождает ни один учебник, нет необходимости подавать теоретический материал традиционно. Поэтому правила - в юмористической форме: союзы сочинительные, например, иллюстрируют герои популярного среди подростков мультфильма. А союзы подчинительные и соединительные слова предлагаем запомнить, представив себя детективом на месте преступления.

Кроме традиционных тестов в формате ВНО, создали полутесты - «творческие» тесты: в них надо самостоятельно дописать задачу или ответ так, чтобы тест можно решить; правильный ответ отмечают тоже ученики. Изюминкой такой задачи является то, что один тест может иметь множество вариантов.

Интересна рубрика «Бонус в формате ВНО». Тетрадь построена так, чтобы ученики не просто заработали определенную оценку по теме, а готовились к успешной сдаче ВНО. Если выполнят контрольную, а время останется, то можно решить тесты ВНО (настоящего и пробного) прошлых лет, отобранных к теме, которую изучили в 9 классе.

«Эссе - это круто». Вместо стандартного набора фраз «во-первых... во-вторых...» предлагаем высказать свои мысли. Советы, как написать эссе, а также темы сочинений для удобства представлены в конце тетради (см. Содержание). Побуждаем учащихся думать над сложными проблемами: буллинг в школе, хорошо ли быть вундеркиндом и тому подобное.

В тетради возможны три оценки по каждой теме: самооценка (по таблице), юмористическая оценка учителю (выставляет ученик) и контрольная оценка (ее традиционно ставит учитель).

После контрольной девятиклассник по желанию может написать учителю и получить ответ. Такая форма общения способствует доброжелательным партнерским отношениям, где учитель - советчик и друг, а не строгий критик и экзаменатор.А еще в тетради - QR-коды, тесты, ответы к ним и многое другое.

...История тетрадей по украинскому языку и литературе для контрольных работ и подготовки к ВНО началась не сейчас, а еще в 2015 году, когда я получила почетное звание «Учитель года-2015».

Не секрет, что среди педагогов (и не только) бытует мнение, что современный учитель закован в цепи бюрократизма, что система не позволяет ему развиваться, быть творческим, не позволяет в полной мере реализоваться. Пройдя путь от учителя из маленького закарпатского городка к победителю Всеукраинского конкурса, имею кардинально противоположную точку зрения: конкурс вызвал у меня желание творить, общаться, учиться, а главное - выйти из зоны комфорта, сделать больше, чем требует урок. Именно благодаря конкурсу начала вести блог, который сейчас имеет около миллиона просмотров. Именно благодаря конкурсу появились вышеописанные тетради...

И учитель года - не лучший учитель... Это учитель, который "вырос" среди других учителей и благодаря учителям (извините за тавтологию) тот, которому хватило смелости участвовать в соревнованиях и среди участников получить высшую суммарное количество баллов. Спасибо членам профессионального жюри всех этапов, которые верили в мой успех и понимали, что реформа образования начинается с учителя.

В конце хочется добавить. Многие проблемы образования требуют решения, не отвлеченно-заоблачного, а конкретного. И реформы следует начинать не завтра где-то в далеких кабинетах чиновников, а сегодня и сейчас в конкретном классе. Да, школа переживает не лучшие времена. Но тот, кто выбрал профессию учителя, обязан идти к ученику, стать рядом с ним и не научить всему (это невозможно сделать), а показать дорогу.





Олеся Калинич. Хуст, Закарпатье, InfoKava





Видеоообзор тетради по украинскому языку

Видеообзор тетради по украинской литературе











