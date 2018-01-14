В Одессе намерены проблемы маршрутчиков решить за счёт пассажиров

Повышение стоимости проезда без всякого основания, только потому, что "жизнь дорожает", стало традицией во всех регионах Украины. Не обошла сия чума и Одессу.

Здесь решили, что за проезд в дико переполненных микроавтобусах, которые гордо именуются "маршрутными такси", должен стоить семь гривень. Вот так: семь - и точка. Меняется ли при этом качество услуги? Нет. Выходит ли на линию большее количество маршруток? Нет. Улучшается ли отношение водителей к пассажирам? Нет. Будут ли выдаваться билеты? Нет... Но при этом проезд - дорожает.

Об этом рассказал в Фейсбуке одесский активист Анатолий Бойко, расставив всё по своим местам.

"В одесских маршрутках появились "прокламации", что с 15 января стоимость проезда повысится до 7 грн. Это неприкрытый грабеж одесситов, который возможен только по согласованию с мэрией и не имеет под собой достаточных объективных оснований.

Во-первых, существование маршруток в Одессе и систематическое повышение размера стоимости проезда - результат "взаимовыгодных договоренностей" мэрии и маршруточников. Если нормально построить работу городского транспорта и освободить от стихийных парковок основные магистрали, то маршрутки не нужны.

Во-вторых, департамент транспорта имеет все рычаги влияния на маршруточников, основной из которых - само право возить людей по маршрутам. Почему не применяют - см. п.1. В-третьих, убыточность перевозок - миф и ложь, вспомните драку за 9 маршрут в конце прошлого года". Одесситы намерены протестовать против огульного повышения стоимости проезда. Наиолее активные призывают бойкотировать маршрутки, что кажется невыполнимым - люди не смогут отказаться от поездок - у каждого работа и свои причины. Другие предлагают требовать билеты - чтобы было видно, сколько на самом деле ездит людей и опровергнуть тот самый миф об "убыточности". Ну а для чиновников одесситы собираются вырыть метро - для этого 15 числа под мэрию приглашаются все желающие - с лопатами, чтобы уж наверняка: рыть так рыть!







