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В мире / Россия
Вчера, 20:51
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Россияне больше всех ненавидят США, а потом - Украину

Российский Левада-центр провёл очередной опрос в преддверии выборов: узнавал, кого сейчас россияне ненавидят больше всего. Естественно, самым большим врагом оказались Соединённые штаты: их ненавидит аж 68% опрошенных, включая, видимо, и тех, на ком были американские джинсы, в карманах - доллары, а в руках американские смартфоны. Но, как говорится, одно другому не мешает.


Ненависть к "проклятым америкосам", судя по всему, прошла зенит: в 2014 году она прямо-таки зашкаливала: 73% опрошенных.


За США сразу идёт Украина. И хотя количество считающих её врагом слегка уменьшилось против 2014 года (32%), сейчас отрицательно к нашей стране относится 29% опрошенных, то есть, достаточное количество, чтобы набрать "ихтамнетов" и отправить их в Донбасс воевать против украинцев.


Кстати, тот, кто считал, что раньше Россия лучилась дружелюбностью к Украине, глубоко ошибается: по данным ВЦИОМ 2008 года 21% россиян считал Украину врагом. А ведь до Донбасса и Крыма было ещё немало лет.


14% опрошенных Левада-центром считают врагом Европейский союз. 


Вот же удивительно: все вокруг враги, а в Европу рвутся, да и за американскими визами очередь нешуточная.


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