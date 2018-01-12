Елена Маленкова: "Они в плену знали, что всё будет Украина!"

Елена Маленкова - управляющий партнер и генеральный директор в Группа компаний "KDU Realty Group", консультант комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, считается в профессиональных кругах очень влиятельным специалистом. Родом Елена из Горловки, Донецк для неё был родным городом - там она много лет жила и работала. Но она покинула Донбасс: война и проукраинская позиция. И сейчас она помогает украинским воинам, потому что то, что происходит в Донбассе, для неё - боль и открытая рана. Недавно Елена Маленкова встретилась с украинцами, которых освободили из плена террористов.



Я не могу написать свои мысли после посещения госпиталя в Феофании, у меня нет слов. Поэтому напишу только диалоги. Без комментариев.

- Я салага, просидел всего-ничего - год и 2 месяца,- говорит Женя.

Женя по собственной инициативе снимал «скрытой камерой» телефона передвижение войск, нашивки российских военных для подтверждения присутствия российского контингента на Донбассе.

- Мне повезло, - Женя удивительно спокоен, - я просидел в тюрьме. А вот он, - и Женя показывает на другого худого невысокого парня, имени которого я, к сожалению, не запомнила, - он сидел в частной тюрьме, на заводе «Изоляция».

От редакции. В мирное время бывший завод "Изоляция" использовался в Донецке как творческая платформа для талантливой молодёжи. Здесь проводились выставки, творческие встречи, была создана атмосфера творчества, радости и таланта. Под бывшими хмурыми заводскими сводами расцветало искусство. Но с приходом российско-террористической оккупации это место стало страшным и смертельно опасным: здесь пытают и убивают людей, которые не предали Украину.

- В частной тюрьме?

- Да, они там подвал разбили на маленькие камеры и придумывают там особо изощрённые пытки.

- Пытки? Но ведь пытки запрещены Венской конвенцией!

- Так никто не знает про нас. Там и сейчас сидят люди, о которых ничего не известно. Заявление на поиск и чтобы впоследствии внесли в списки на обмен, может написать только близкий родственник или супруг. От волонтеров или других лиц заявление СБУ не принимает. Пока моя жена не выехала на линию разграничения и сама не пошла в СБУ, никто меня не искал. Так там много людей, которых никто не ищет.

- А пытки? Кто вас пытал? Русские?

- Нет, местные, похоже. Знаете, нет хуже врагов, чем бывшие свои. А русские руководят. Их там очень много.

- А я... - вступает в разговор симпатичная кареглазая женщина. Да, женщины там тоже есть. Худенькие и измождённые. Моя одежда велика для них. - Я на их суде закричала «Слава Украине»! А они подумали, что я сумасшедшая, - и улыбается. Они все время улыбались, эти две хрупкие женщины.

- А она работала в больнице. Писала списки российских раненых и передавала нашим.

- Как же они вычислили вас?

- Так русские привезли такое оборудование, что ого-го. Я выходила с чужого аккаунта, но все равно пришли за мной и забрали.

- Как же вам удалось выжить там? Что помогало?

- Юмор. Юмор и вера.

- Во что вера?

- В то, что нас придут и освободят. И что все будет Украина.

Они ТАМ не теряли надежды, что все будет Украина!

P.S. Ребятам и женщинам нужны средства для дальнейшей адаптации. Их в Феофании прекрасно кормят и бесплатно лечат. Но в пятницу (это значит, сегодня, 12 января - ред.) многих выписывают, и они останутся один на один с нашим несовершенным миром.

Подумайте, возможно, кто-то может трудоустроить, кто-то может дать крышу над головой, кто-то готов поделиться деньгами. Любая помощь будет принята и оценена.

Если удобно, можно перечислять средства на мою карту. А я уже по назначению.

Приват 5363 5423 0564 7019 Маленкова Елена

Елена Маленкова, Киев, InfoKava