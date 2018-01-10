Завершил путь самый красивый артистический дуэт: Ширвиндт утратил Державина...

В России ушёл из жизни любимец миллионов зрителей всего постсоветского пространства - Михаил Державин. Распался самый блестящий артистический дуэт - Ширвиндт и Державин, который много десятилетий привыкли произносить одним словом, без пробелов: ширвиндтдержавин.





Они дополняли друг друга, оттеняли, украшали, создавая великолепный эстрадный продукт, каких очень мало - без перегибов и пошлости, интеллигентно и едко высмеивая то, что считали нужным.





Мягкий и даже нежный Михаил Державин, убийственно-ироничный и саркастично-невозмутимый Ширвиндт. Оба красавцы, аристократичные и в то же время понятные и близкие.





Они и дружили всю жизнь - с самого юного возраста. И, говорят, ни разу не поссорились! Они были уже не друзья, а глубоко близкие друг другу люди - партнёры, соратники. И замечательные артисты.





И вот Михал Михалыча нет. Он ушёл 10 января, сегодня, ему был 81 год. Последние два месяца актёр провёл в больнице - не мог оправиться от пережитого инфаркта. А последние дни был без сознания. И понимаешь, что время неумолимо, а горько всё равно.



















