Как в СССР воровали западные технологии

Сейчас очень модно вспоминать, как всё было хорошо в СССР - развитая страна, мир, дружба, братство, современные технологии... Это вносится в ностальгирующие головы теми, кто хочет жизнь вернуть вспять. Самое удивительное, что восторгаются всем этим люди, которые там ни дня не жили, ибо родились через много лет после распада Союза. Те же, кто родился в СССР, восхваляющие его, "скромно" умалчивают об очередях и принудиловке, о надзоре и контроле, о тотальном воровстве на всех уровнях. Единственное, что действительно было - для ностальгирующих по СССР, и это правда, - девушки были красивее, парни - мускулистее... потому что все вспоминающие те времена были там молоды...

На самом деле закрытое общество, каким был в пределах границ союзных республик Советский Союз, продуцировало то, что более или менее успешно воровало у своих западных соседей. А поскольку на Западе бывало крайне ограниченное количество людей, то и знать об этом никто не мог. Это сейчас - заглянул в Интернет, и всё видишь. А тогда за прослушанный тайком какой-нибудь "Голос Америки" можно было и в тюрьму загреметь. Ну, или, на крайний случай, в психушку. Поэтому жили так, как предписывало государство...

В соцсетях в очередной раз показали, как выпускали в СССР технические новинки, без всякого стеснения заимствуя...

Как в СССР воровали дизайн и технологии

Всегда смешно, когда поклонникиначинают рассказывать о каких-то необычайных технологических мощностях, возможностях и прорывах, которые существовали в СССР, — да, действительно, в военной и космической сфере кое-что было, но немалая часть и этих технологий была заимствована у других стран. Что касается автомобилестроения и производства "ширпотреба" — то там такие "заимствования", а часто и прямое воровство дизайна и конструкции существовали сплошь и рядом.Широко известный хрестоматийный пример такого воровства — советский фотоаппарат "ФЭД", созданный в 1934 году, который буквально "в ноль" содрали с немецкой "Лейки", выпущенной двумя годами ранее. Это лишь единичный случай, маленькая песчинка в длинном ряду автомобилей, утюгов, пылесосов, микрокалькуляторов и электронных игр, дизайн и конструкцию которых в СССР воровали у других стран.Чем была обсуловлена такая ситуация? Во-первых, СССР признавал далеко не все мировые патенты и считал себя вправе попросту копировать ту или иную технику — "а докажите, что это мы украли, у нас вон цвет радиатора другой!" Во-вторых (и это хорошо иллюстрирует истинную ситуацию в производстве) — в тех сферах, которые не были связаны с космосом и военкой, не велось никаких фундаментальных разработок, не было процесса поиска и отсеивания неудачных моделей — потому что все годы существования СССР его экономика, фактически, работала на военных (позже — на военно-космических) рельсах. Как результат — товары "ширпотреба" было проще украсть либо адаптировать, чем с нуля разработать что-то своё.Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о дизайне и технологиях, которые были украдены либо "заимствованы" в СССРНачнем с автомобилей. Ford Model A производился компанией Ford Motor Company с 1927-го по 1931-й год. Конечно, в основном в черном цвете, как больше всего любил Генри Форд. На модели был установлен четырехцилиндровый двигатель объёмом 3,28 литра и развивавший довольно приличную для тех времен мощность в 40 лошадиных сил.А на снимке справа — ГАЗ-А начал выпускаться в СССР в 1932-м году, что интересно — в отличие от других примеров в данном посте, техническая документация "ГАЗ-А" была официально куплена у Форда, то есть фактически автомобиль производился по лицензии. Это один из немногих случаев, когда в СССР официально купили лицензию на производство."Москвич-400" (на фото справа) стали собирать на Заводе малолитражных автомобилей в Москве ("ЗМА"), на котором было установлено оборудование и оснастка, вывезенные с немецкого завода в Рюссельхайме в качестве послевоенных репараций. В СССР лишь немного изменили дизайн автомобиля и сделали вариант в кузове седан. Интересно, знали ли советские граждане историю появления 400-го Москвича? Говорят, что толковой документации на Opel Kadett в СССР не сущетствовало, и поэтому на заводе "ЗМА" пришлось просто разобрать существующие экземпляры Опеля и на их основе фактически "пересобрать" Москвич.Ну ладно, первые два случая — это просто выпуск таких же автомобилей под другими названиями (первый куплен по лицензии, второй получен по закону о репарациях), но вот дальше начинаются уже конкретные "заимствования". В 1947 году в послевоенной Западной Германии вновь заработал автомобильный завод в Рюссельхайме, уже на новом оборудовании, который в 1953 году представил новую модел Opel — Opel Olympie Rekord, всего таких автомобилей было выпущено около 58.000 экземпляров. Кузов автомобиля стали делать в ультра-модном в то время понтонном стиле, когда кузов и крылья слились в один силуэт.А на фото слева — хорошо известный всем "Москвич-402", который, скажем так, весьма сильно похож на Opel Rekord — разве что чуть изменили форму боковых крыльев, решетки радиатора, да сделали четырехдверный седан вместо купе. Даже хромированную накладку на заднем крыле оставили, чуть изменив форму. Это уже не объяснишь "одинаковой оснасткой и оборудованием" (как в случае с Opel Kadett и Москвич-400), так как два завода (в Москве и в Западной Германии) в начале 1950-х годов работали независимо друг от друга.Ford Mainline выпускался с 1952 по 1956 год на заводе Ford, имел несколько вариантов отделки салона и был представлен в варианте четырехдверный седан и купе (на фото — вариант купе). Автомобиль позиционировался как машина среднего уровня и был создан для американского среднего класса. В 1957 году был заменен моделью Ford Custom.На фото справа — ГАЗ-21, или же всем хорошо известная "двадцать первая "Волга", выпускаемая с 1956-го по 1970-й годы. Судя по всему, дизайн-заимствования очевидны, особенно это касается передней части автомобиля — решетка радиатора и бампер Волги практически 1-в-1 повторяет Ford, и даже "стремительный олень" на капоте сделан по образцу декоративного элемента Форда)Как можно увидеть в этом примере, в СССР сдирали дизайн не только малолитражных автомобилей и машин среднего класса, но и авто, которые можно отнести к классу высшему. На фото слева — Packard Patrician, выпущенный в 1956 году в модном в те годы "псевдокосмическом" стиле — задние крылья автомобиля напоминают какие-то детали ракеты, и вся машина очень похожа на футуристические авто из книг начала пятидесятых годов — там на таких автомобилях люди приезжали в центр города на космодром, чтобы проводить космонавтов к Марсу или Венере)На фото справа — Чайка, бывшая в СССР автомобилем генсеков и партийных чиновников высшего звена. Нетрудно заметить, что дизайн очень похож, скопировали даже начертание шрифта, которым написано название модели.Fiat 125 был представлен в 1967 году и получил модный в то время "ступенчатый" силуэт — в конце шестидесятых такие автомобили смотрелись необычно и очень современно в сравнении с обтекаемыми машинами пятидесятых годов. Автомобиль выпускался в нескольких вариантах, а в Польше (тогдашней ПНР) по лицензии выпускалась версия Polski Fiat 125.ВАЗ-2103 Жигули был разработан совместно с итальянцами, впрочем как утверждает "Википедия" — внутренности ВАЗ-2103 были настолько сильно перепилены в сравнении с Fiat-125, что представляют собой два по сути разных автомобиля. Может и так, но как по мне — сходство в дизайне очевидно, и разработали его совсем не в СССР, а в Италии. Даже дверные ручки и вентиляционные решетки те же.Chrysler Simca 1307 производили с 1975 по 1986-й год с некторыми изменениями и дополнениями. Аккурат в год съема с производства Крайслера на заводе АЗЛК начинается выпуск Москвич-2141 в кузове хэтчбэк, который весьма сильно напоминал дизайн Крайслера 1307. Москвич 2141, кстати, производился аж до 2002 года.Ладно, что мы всё про автомобили, давайте посмотрим еще на что-нибудь. Вот, например, Leica-2, выпущенная в Германии в 1932 году, а на фото справа — советский фотоаппарат ФЭД, выпущенный в 1934 году. Это уже не просто копирование дизайна, а практически точная копия "Лейки". Даже дизайн гравированного логотипа чем-то похож.Кстати, за практически абсолютное сходство этих двух фотоаппаратов советские фотографы по привычке называли советский фотоаппарат "Лейкой".Думаю, тут всё очевидно, даже и писать ничего не надо. Содрано практичеси "в ноль", вплоть до расположения клавиш и дизайна ручки для переноски.Пример из мира счетных машин — два девайса тоже весьма похожи, и судя по расположению и количеству клавиш — имеют аналогичную схематическую структуру. Нельзя не отметить, что корпус у Шарпа более элегантный, его прямо так и хочется поставить на стол)Пример из бытовой техники — один-в-один слизанный дизайн (и явно конструкция) дорожного утюжка для одежды. Нельзя не отметить, что в СССР такая штука появилась аж на 13 лет позже своего западного аналога)А вот ещё пример из мира вычислительной техники — два микрокалькулятора, практически аналогичных. Советский появился на год позже.Программируемый — или, как его называли в СССР, "инженерный" калькулятор. Casio появился в 1983 году, его советский аналог — в 1986-м. Очевидно, что схему просто содрали "в ноль", точно так же как и дизайн.Последний пример, который может ранить в самое сердце. Думалось, что хоть электронные игры-то вделали свои, но нет — знаменитая "Ну, погоди!", где волк ловит яйца, точь-в-точь скопирована с игрой "Egg" от Nintendo (там кстати тоже волк в качестве главного персонажа), а любимая игра детства многих "Тайны океана" один-в-один скопирована с игры Octopus.Продолжайте гордиться.