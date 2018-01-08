Олеся Калинич: мотивировать тех, кто мотивирует

Педагог, заслуженный учитель Украины, учитель украинского языка и литературы Олеся Калинич из Хустской гимназии-интерната на Закарпатье не без иронии размышляет над важным вопросом: как мотивировать тех, кто призван мотивировать других? Ведь как-то так сложилось в нашем обществе, что учителя и врачи - это люди, которые - ОБЯЗАНЫ. Но на самом деле, мы же понимаем, что и общество должно брать на себя обязательства...

... Иногда думаю, что никогда ничего в нашем образовании не изменится...

Учителям повысили зарплату, но они сказали, что инфляция съела все - и зарплата в реальности не выросла.

Учителя посетили мастер-классы, тренинги и т.д., увлеклись "какая молодец учительница/учитель, делает так", вернулись к своим классам, большинство тихонько угасла сразу, а другие - постепенно (конечно, исключения).

Услышали, что вводится добровольная сертификация учителей и - ой беда! - увидели издевательства, пренебрежение и недоверие.

Единственное, с чем соглашаются все учителя, - нужны изменения.

На самом деле эти изменения начинаются только с учителя: чиновники могут придумать чудо-реформу, идеально ее расписать. Могут назвать учителя тьютором, коучем, наставником - кем угодно. Но и от этого тоже ничего не изменится: в школе не действует принцип (перефразирую старый мультик) "как вы лодку назовете, так она и поплывет». Если педагоги не зажгут детей в своих классах, чуда не произойдет. Прежде всего надо мотивировать учителя.

КАК?

Зарплата. Поскольку вопрос зарплаты нам, учителям, неподвластное, пропустим его.

Мастер-классы, тренинги... Учитель начинается с настроения. А настроение - с вдохновения. А вдохновение - с предвосхищения? Не всегда. Как показывает опыт, интерактивные лекции, мастер-классы, тренинги дают определенный эффект, но непрочный во времени. Почему? С одной стороны, опытные учителя думают "я это и так знаю", с другой - менее опытные теряют веру "куда мне до нее". Существует третья версия - "дома муж, дети - некогда в эти игры играть".

Предприимчивость. Лучше тренинга учителя может мотивировать экономическая выгода. Здесь все просто. Учитель - не только "неутомимый садовник", "сеятель". Он владелец интеллектуального сокровища - информации. Если систематизировать опыт работы, его можно продать. Для этого не обязательно быть Святополком Фиолем (учредителем славянского книгопечатания) - можно и в электронной форме продавать педагогические изюминки (через облако или электронный адрес). Кстати, такой бизнес не fata morgana, а реальность. К примеру, учительница украинского языка и литературы Татьяна Парадовская так достаточно успешно распространяет собственные наработки (и бесплатно тоже). Выгода двойная: во-первых, материальная, а во-вторых, ваш опыт распространят.

Поверьте, если вы можете писать комментарии безнадежности и вздохи в различных постах, то точно способны создать и что-то полезное. Хотя... однозначно: стонать легче и проще.

Учителя важны. Как ни банально, а может, утопично звучит, на самом деле государство всегда понимало, что учителя важны... особенно тогда, когда использовало педагогов как средство пропаганды и манипуляции. Например, мои родители вспоминают, как в советское время учителя во время Рождественских праздников должны были дежурить на ночных улицах и ловить колядников - школьников-нарушителей...

Действительно, учителя - мощная сила. Важно, чтобы каждый чувствовал себя не униженным, забытым, а нужным, причастным к великому делу. Пусть преподаёт в далекой горной школе, где в классе 8 человек. Но он учит этих 8 человек - 8 людей.Да, без учителя государство не обеднеет, но обеднеют эти 8 школьников - детей, у которых есть родители... Если учитель будет чувствовать себя не нужным государству, свою апатию передаст ученикам, а те обязательно уедут из нашей страны... как уже уехали их родители. Важно понимать значимость каждого.

Ценить каждого. С увлечением читаем об известных педагогах (и это прекрасно - учиться у других!), Но, к сожалению, совсем не видим тех, которые ежедневно творят незаметное чудо в классе. Наш образовательное пространство изобилует активными, не равнодушные к своему делу именами. Это - учителя (преподаватели) из обычных традиционных государственных учебных заведений. Они готовы популяризировать коллег, со скромностью замалчивая свои достоинства. Они обнародовали собственные наработки в сети только для того, чтобы другие могли использовать готовый материал на уроке. Ежедневно тысячи учителей общаются, чтобы завтра нашим детям было комфортно в школе. Имена этих педагогов не известны общественности. Именно о таких учителях мини-энциклопедия (поки что мини) - страничка в блоге (http://olesya12142111.blogspot.com/p/blog-page_82.html) , где в статьях о желающих собраны материалы и призвание. Спасибо каждому, кто согласился стать участником "энциклопедии", ведь это своеобразный вызов - заявить о себе, осознавая, что тебя не всегда похвалят, поймут. Цель энцикопедии - не поиск лучшего учителя, не требование оформить методические наработки, а знакомство с педагогами из разных уголков нашей страны, которые не только готовы к изменениям, а уже давно меняют образование; такие звездочки зажигают и вдохновляют.

Родители. Каким бы мотивированным ни был учитель, наш ребенок будет похож не на него, а на нас наше поведение дома, наше отношение к семье, наше умение быть ответственным, отзывчивым, нашу способность держать слово принимает НАШ ребенок.

... Проблема школьного образования не в том, что "дети плохие". Не в том, что нет чудодейственной реформы. А в том, что многие из нас ищут самооправдание. Мы кричим о "свободе учителю", а на самом деле на наших уроках ее во сто крат больше, чем в чиновничьих кабинетах.

Олеся Калинич, Хуст, Закарпатье, InfoKava.