Глава РПЦ хочет, чтобы ему поклонялись при жизни, и строит себе памятник

При жизни попасть в ряды святых собирается глава РПЦ Кирилл Гундяев - патриарх Кирилл. Его памятник, как все понимают, прижизненный, будет установлен среди таких же, но посвященных умершим руководителям Русской православной церкви.



У Храма Христа Спасителя в Москве установят памятники руководителям Русской православной церкви. Как сообщает издание "Известия" со ссылкой на распоряжение мэра Москвы, все 16 монументов будут бронзовыми, высотой около 4 м, передает ZN.



Председатель Экспертного совета по церковного искусства, архитектуры и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин сообщил изданию, что проект реализуется по благословению патриарха Кирилла Гундяева.



Он отметил, что первые три монумента из 16 уже установлены 25 ноября этого года - предстоятелям Иову (первый патриарх московский), Гермогену и Тихону.



Уже установлены памятники - бронзовые фигуры. Они стоят на постаментах, на которых расположены доски с текстом житий патриархов. Аналогично будут выглядеть и другие скульптуры. Среди них, по проекту, монумент и действующему предстоятелю РПЦ Кириллу Гундяеву.



Пресс-секретарь главы РПЦ священник Александр Волков подтвердил изданию, что среди 16 скульптур будет и памятник Гундяеву.



Поставить памятники планируется раньше срока, уже летом 2018 - к столетию завершения Всероссийского поместного собора.



Обычно памятники такого типа - самим себе и еще при жизни - открывают диктаторы и руководители авторитарного типа.