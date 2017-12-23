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В мире / Россия
23-12-2017, 19:49
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Глава РПЦ хочет, чтобы ему поклонялись при жизни, и строит себе памятник

При жизни попасть в ряды святых собирается глава РПЦ Кирилл Гундяев - патриарх Кирилл. Его памятник, как все понимают, прижизненный, будет установлен среди таких же, но посвященных умершим руководителям Русской православной церкви.

У Храма Христа Спасителя в Москве установят памятники руководителям Русской православной церкви. Как сообщает издание "Известия" со ссылкой на распоряжение мэра Москвы, все 16 монументов будут бронзовыми, высотой около 4 м, передает ZN.

Председатель Экспертного совета по церковного искусства, архитектуры и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин сообщил изданию, что проект реализуется по благословению патриарха Кирилла Гундяева.

Он отметил, что первые три монумента из 16 уже установлены 25 ноября этого года - предстоятелям Иову (первый патриарх московский), Гермогену и Тихону.

Уже установлены памятники - бронзовые фигуры. Они стоят на постаментах, на которых расположены доски с текстом житий патриархов. Аналогично будут выглядеть и другие скульптуры. Среди них, по проекту, монумент и действующему предстоятелю РПЦ Кириллу Гундяеву.

Пресс-секретарь главы РПЦ священник Александр Волков подтвердил изданию, что среди 16 скульптур будет и памятник Гундяеву.

Поставить памятники планируется раньше срока, уже летом 2018 - к столетию завершения Всероссийского поместного собора.

Обычно памятники такого типа - самим себе и еще при жизни - открывают диктаторы и руководители авторитарного типа.

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