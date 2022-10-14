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Війна / Суспільство

Морпех із "Азовсталі" віддав зібрані для нього гроші на лікування інших ветеранів

23:04, 14 жов 2022
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Після звільнення з полону для морпіха з "Азовсталі" зібрали понад 23 млн гривень. Він вирішив віддати їх на потреби інших ветеранів, бо його лікування оплатить футбольний клуб "Шахтар".

 Футбольний клуб "Шахтар" бізнесмена Ріната Ахметова оплатить лікування захисника Маріуполя морпіха Михайла Діанова, а зібрані на його лікування гроші передадуть на потреби інших військових. Про це повідомив сам морпіх у Фейсбуці.
 
"Усі ваші донати передаю на лікування побратимам! Вони мають знайти правильне і чесне застосування. Я отримав колосальну суму допомоги від простих громадян. Загалом 23 млн 430 тисяч грн. Немає достатніх слів подяки всім вам", – повідомив він.
 
Морпіх уточнив, що зібрані пожертвування планував витратити на лікування. "Однак, як я вже говорив раніше, Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що у мене знову буде повноцінна права рука", – написав Діанов.
 
Він сподівається, що зібрані українцями понад 23 млн гривень допоможуть багатьом ветеранам.
 
"Я знаю, що мені пощастило більше, ніж багатьом хлопцям. Я мрію про те, що так само я зможу допомогти й іншим хлопцям. Моя головна мета – щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками більше. Тому я вирішив направити всі зібрані кошти моїм побратимам. Ви прагнули допомогти мені одному, а сподіваюся, допоможете багатьом захисникам України", – додав Діанов.
 
Нагадаємо, Діанова було звільнено під час масштабного обміну полоненими між Україною та РФ 22 вересня. Тоді було звільнено 215 військових, у тому числі 108 бійців батальйону Азов і загалом 124 офіцери.
 
За даними влади, у російському полоні перебувають близько 2,5 тисячі українців.

Джерело: Кореспондент


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