Влада має намір зберегти чинні тарифи на електроенергію

Міністерство енергетики має намір продовжити чинні тарифи на електроенергію, які закінчуються 30 жовтня. Про це повідомив голова відомства Герман Галущенко.

"Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними", - зазначив міністр.

При цьому він уточнив, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб мати можливість зберегти тарифи.

Як відомо, зараз українці платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.

Нагадаємо, 29 липня Верховна Рада запровадила заборону на підвищення тарифів на газ та тепло для населення. 18 серпня мораторій затвердив президент.

Джерело: Кореспондент