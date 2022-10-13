Шмигаль повідомив про тарифи на газ на майбутній опалювальний сезон

Кабінет міністрів подовжив дію положення, яким зобов'язав Нафтогаз продавати газ виробникам тепла за фіксованою ціною до 30 квітня 2023 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло та воду для населення", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду.

Верховна Рада запровадила заборону на підвищення тарифів 29 липня.

Джерело: Кореспондент