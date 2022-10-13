Енергетики намагаються зайвий раз не відключати електропостачання – лише у критичних випадках

Після масованого ракетного обстрілу росіянами нашої критичної інфраструктури українці з розумінням поставилися до прохання енергетиків зменшити в години пік навантаження на електромережі. Економія зробила свою справу, і енергетики впоралися з проблемами в найкоротші терміни.

Через ощадливе споживання і роботу енергетиків 13 жовтня ввечері вводити аварійні відключення електроенергії наразі не планується. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

«Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується», - зауважив Кудрицький.

Зі слів голови Укренерго, це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і жителі центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію. За що їм дуже вдячні.

"Однак ми маємо бути готовими до нових атак ворога. «Укренерго», як оператор системи передачі, робить все, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її. А для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години", - наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, у Києві 12 жовтня обмежили постачання світла усіх черг, однак о 15:55 отримали команду відмінити обмеження. Всі клієнти мали бути з електропостачанням.

Ввечері 11 жовтня через зростання електроспоживання за розпорядженням "Укренерго" у Києві та області проводили віялові вимкнення.

Як повідомлялося раніше, після масованих ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури 10 жовтня у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях було введено графік аварійних відключень.

Джерело: УНН