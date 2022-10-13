"Підтримати"
Тренди:
Новини
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на поточний рік
Морпех із "Азовсталі" віддав зібрані для нього гроші на лікування інших ветеранів
Міністра фінансів України обрали головою Ради керуючих Світового банку та МВФ
Віта Яковлєва: Війна. Харківські щоденники Престижний район
Влада має намір зберегти чинні тарифи на електроенергію
Скільки водоканалів України пошкодили російські терористи
Шмигаль повідомив про тарифи на газ на майбутній опалювальний сезон
Енергетики намагаються зайвий раз не відключати електропостачання – лише у критичних випадках
Під час тривоги зачинені двері бомбосховищ будуть просто ламати та зрізати замки
Віта Яковлєва: Війна. Харківські щоденники Життя без світла
СБУ просить українців не публікувати в соцмережах відео прильотів і обстрілів
Українці допомогли вирівняти збої в електропостачанні, вимкнувши все, що можна
Росія знову б'є по нашій критичній інфраструктурі - Україна відновлює енергопостачання
Україна бореться з наслідками ракетних ударів російських окупантів по Україні
По Україні російські терористи випустили з ранку понад 80 ракет
Всі новини
Енергетика / Війна

Енергетики намагаються зайвий раз не відключати електропостачання – лише у критичних випадках

17:11, 13 жов 2022
148
Версія для друку

Після масованого ракетного обстрілу росіянами нашої критичної інфраструктури українці з розумінням поставилися до прохання енергетиків зменшити в години пік навантаження на електромережі. Економія зробила свою справу, і енергетики впоралися з проблемами в найкоротші терміни.

Через ощадливе споживання і роботу енергетиків 13 жовтня ввечері вводити аварійні відключення електроенергії наразі не планується. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

«Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується», - зауважив Кудрицький.

Зі слів голови Укренерго, це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і жителі центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію. За що їм дуже вдячні.

"Однак ми маємо бути готовими до нових атак ворога. «Укренерго», як оператор системи передачі, робить все, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її. А для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години", - наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, у Києві 12 жовтня обмежили постачання світла усіх черг, однак о 15:55 отримали команду відмінити обмеження. Всі клієнти мали бути з електропостачанням.

Ввечері 11 жовтня через зростання електроспоживання за розпорядженням "Укренерго" у Києві та області проводили віялові вимкнення.

Як повідомлялося раніше, після масованих ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури 10 жовтня у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях було введено графік аварійних відключень.

Джерело:  УНН 


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще