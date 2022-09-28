Ліз Трасс пообіцяла підтримку Україні до самої перемоги

Премʼєр-міністерка Сполученого Королівства Ліз Трасс у телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським заявила, що її країна «ніколи не визнає спроби Росії анексувати суверенну територію». Про це повідомив речник Даунінг-стріт.

У своїй заяві прессекретар Даунінг-стріт зазначив, що Трасс підкреслила «неухильну підтримку Великобританії у світлі фіктивних референдумів Росії в Україні».

«Прем’єр-міністерка чітко дала зрозуміти, що Сполучене Королівство ніколи не визнає спроби Росії анексувати суверенну територію. Вона повторила, що Україна може покладатися на підтримку Британії, поки президент Путін не зазнає поразки», — додали на Даунінг-стріт.

Під час телефонної розмови президент Зеленський привітав «рішучу підтримку» Трасс, а прем’єр-міністерка подякувала Зеленському за роботу щодо забезпечення звільнення п’ятьох британських громадян, утримуваних підтримуваними Росією довіреними особами на сході України.

Чотири окуповані Росією області України влаштували псевдореферендуми про приєднання до РФ. Опитування, які суперечать міжнародному праву, можуть прокласти шлях до російської анексії територій.

Ці голоси є незаконними, і Україна та західні країни повсюдно називають їх «фальшивими».

Джерело: УНН