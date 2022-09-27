Росія не допускає місію ООН до українських військовополонених

Місія ООН досі не отримала доступ до місць, де Росія утримує українських військовополонених. При цьому працівники організації безперешкодно відвідували місця інтернування російських полонених в Україні.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер у черговому звіті.

"Тоді як упродовж звітного періоду Місія мала безперешкодний доступ до місць інтернування військовополонених на території, яка контролюється урядом України, Місія не отримала конфіденційного доступу до жодного місця інтернування військовополонених на території, яка контролюється збройними силами російської федерації та пов'язаними озброєними групами", - йдеться у звіті.

Матільда Богнер повідомила, що місія ООН зафіксувала, що більшість українських військовополонених зазнавали катувань або жорстокого поводження з боку Росії. Окрім цього, задокументована загибель двох українських військовослужбовців унаслідок катувань.

"Таке неналежне поводження з військовополоненими вочевидь є систематичним не тільки під час їх взяття у полон, але й після переведення в місця інтернування як на території України, яка окупована російською федерацією, так і в російській федерації. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права, і російська федерація повинна його вирішити", – сказала вона.

В ООН привітали зусилля України щодо розслідування та переслідування за порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, скоєні Росією на тлі повномасштабного вторгнення.

Раніше керівник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомив, що до багатьох зі звільнених військовополонених росіяни застосовували дуже жорстокі види тортур. Абсолютно всі потребують психологічної реабілітації.

Джерело: УНН