"Підтримати"
Тренди:
Новини
Акти Путіна про анексію українських територій юридично нікчемні - указ Зеленського
Погода вирішила побалувати українців бабиним літом
Через повномасштабну війну внутрішньо переміщених осіб в Україні побільшало втричі
Адвокат Масі Найем після поранення в бою і втрати ока став обличчям українського бренду одягу
У Мінцифри обговорили захист українського кіберпростору
Як за дві години обнулити репутацію та привернути увагу – майстер-клас від Ілона Маска
Україна впевнено входить у опалювальний сезон - загрози не в нестачі газу
Лідери багатьох країн світу заявили про невизнання анексії Росією територій України
Україна написала заяву про вступ до НАТО – Столтенберг відреагував
Поважні причини неявки військовозобов'язаного або резервіста на заклик - список
На засіданні РНБО говорили про стратегію ядерного стримування агресора - Росія
Цікаві факти про компанію Apple
Скільки маленьких українців народилося під час війни в Польщі
Ліз Трасс пообіцяла підтримку Україні до самої перемоги
ЄБРР очікує значного скорочення економіки України через війну
Всі новини
Війна / Політика / Головні новини

Росія не допускає місію ООН до українських військовополонених

23:56, 27 вер 2022
250
Версія для друку

Місія ООН досі не отримала доступ до місць, де Росія утримує українських військовополонених. При цьому працівники організації безперешкодно відвідували місця інтернування російських полонених в Україні.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер у черговому звіті.

"Тоді як упродовж звітного періоду Місія мала безперешкодний доступ до місць інтернування військовополонених на території, яка контролюється урядом України, Місія не отримала конфіденційного доступу до жодного місця інтернування військовополонених на території, яка контролюється збройними силами російської федерації та пов'язаними озброєними групами", - йдеться у звіті.

Матільда Богнер повідомила, що місія ООН зафіксувала, що більшість українських військовополонених зазнавали катувань або жорстокого поводження з боку Росії. Окрім цього, задокументована загибель двох українських військовослужбовців унаслідок катувань.

"Таке неналежне поводження з військовополоненими вочевидь є систематичним не тільки під час їх взяття у полон, але й після переведення в місця інтернування як на території України, яка окупована російською федерацією, так і в російській федерації. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права, і російська федерація повинна його вирішити", – сказала вона.

В ООН привітали зусилля України щодо розслідування та переслідування за порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, скоєні Росією на тлі повномасштабного вторгнення.

Раніше керівник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомив, що до багатьох зі звільнених військовополонених росіяни застосовували дуже жорстокі види тортур. Абсолютно всі потребують психологічної реабілітації.

Джерело:  УНН 


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще