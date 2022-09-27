Російські родичі загиблих українських воїнів не отримають одноразову грошову допомогу

Кабмін ухвалив рішення, що члени сімей загиблих українських військових, які живуть у РФ або Білорусі, або засуджені за держзраду чи колабораційну діяльність, не отримуватимуть одноразової грошової допомоги.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.



За його словами, внесено зміни до постанови КМУ Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії військового стану від 28 лютого 2022 р. № 168.



Як відомо, одноразову виплату сім'ям загиблих захисників України встановлено у розмірі 15 мільйонів гривень.



Нагадаємо, в Україні створено довідник із виплат тим, хто втратив рідних або постраждав внаслідок війни Росії.

Джерело: Кореспондент