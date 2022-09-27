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IT та медіа / За кордоном / Війна / Політика

Компанія Meta заблокувала ресурси, що імітують провідні новинні сайти світу

21:32, 27 вер 2022
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Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, заявила, що виявила та закрила понад 60 вебсайтів, створених для імітації провідних новинних сайтів, таких як британське видання The Guardian та німецьке Der Spiegel.

Однак замість справжніх новин повідомляли ці ЗМІ, фейкові сайти містили посилання на російську пропаганду та дезінформацію про Україну. Понад 1600 фейкових акаунтів у Facebook, які використовувалися для поширення пропаганди серед аудиторії в Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та Україні. Групи, пов’язані з російським урядом, звинувачували Україну в організації нападів, висували звинувачення в розробці біологічної зброї та зображували українських біженців злочинцями та ґвалтівниками.

«Це, мабуть, найбільша і найскладніша операція росіян, яку ми зірвали з початку війни в Україні», - сказав директор відділу запобігання загрозам Meta Девід Агранович.

Понад 2000 облікових записів та сторінок у Facebook були частиною зусиль щодо просування прокремлівських наративів про війну в Україні. В рамках кампанії було витрачено понад 100 000 доларів на рекламу у Facebook та Instagram.

Джерело: Телеграм-канал Ukraine NOW


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