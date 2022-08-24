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З днем незалежності, українці! Ми переможемо!

18:01, 24 сер 2022
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Нинішній День незалежності в Україні залишиться в історії як найскладніший і найдивовижніший – за духом та стійкістю. На фронті нас захищають наші воїни, у тилу діють волонтери та цивільні люди, яким небайдужа доля Батьківщини, на окупованих територіях партизани змушують ворогів та колаборантів боягузливо підтискати хвости.

Лідери США, країн Європейського Союзу і інших країн вітають Україну з одним із головних державних свят – Днем Незалежності.

Вранці вітання надійшли від президента Польщі Анджея Дуди, канцлера Німеччини Олафа Шольца та голови представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг став одним із західних політиків, хто сьогодні привітав українців із Днем Незалежності. Він наголосив, що Україна може розраховувати на НАТО стільки, скільки потрібно.

Київ відвідав президент Польщі Анджей Дуда, якого українці прийняли як голову найближчої за духом дружньої держави, яка надала величезну допомогу у скрутну хвилину.

А прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон залишився самим собою: спочатку він прикрасив свій власний будинок на Даунінг-стріт, 10 в українському стилі – жовтими соняшниками та синіми квітами, потім записав відеозвернення до українців, а потім узяв та й особисто приїхав до Києва!

Те, що закордонні представництва, незважаючи на небезпеку, не відкликали дипломатів із Києва, також свідчить про підтримку.

Навіть Гугл привітав нашу країну патріотичним жовто-блакитним дудлом.

Глава держави Володимир Зеленський продовжує приймати вітання з Днем незалежності нашої країни, і підтримка багатьох країн свідчить про те, що наша справа - права, і в нашу перемогу віримо не тільки ми.

Тим часом Росія сьогодні щосили обстрілює територію України. У Києві та Київській області тривогу на цей час оголосили вже вп'яте, У Миколаївській та Харківській області обстріли тривають масовано і майже безперервно, масштабна тривога оголошена по всій країні, є прильоти та попадання. Але духу українців не зламати.

З Днем незалежності, любі українці!

InfoKava


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