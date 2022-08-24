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Політика / Війна / Туреччина

Президент Турції Ердоган висловив упевненість у тому. що Крим - це Україна

14:21, 24 сер 2022
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23 серпня, виступаючи на Кримській платформі, президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив заяву, яка раптово стала сенсацією. Він наголосив, що півострів є територією України і з моральної та юридичної точки зору, і має бути звільнений від російської окупації.

Туреччина підкреслила, що і з моральної, і з юридичної точки зору Крим є територією України. Повернення півострова під контроль Києва, наголосив він, посилить безпеку регіону. "Міжнародне право вимагає, щоб Крим було повернуто Україні. Це вкрай важливо для всього регіону та для всесвітньої системи безпеки", - заявив Ердоган. Він уточнив, що Росія захопила острів незаконно і неконституційно. У своїй промові турецький лідер окремо згадав кримських татар, які у своїй історії, за його словами, "зазнавали великих страждань, борючись за право на мирне життя на своїй батьківщині". Він запевнив, що Анкара надаватиме підтримку як кримськотатрському народу, так і всій Україні. Висловився Ердоган і про те, як має завершитись війна, розв'язана Кремлем проти України. За його словами, це має бути "справедливий мир", який ґрунтується на територіальній цілісності та суверенітеті України.

Журналіст і письменник Олександр Невзоров, коментуючи виступ Ердогана, зазначив:

"Це рівносильно висловлюванню "щирого співчуття рідним і близьким покійного Володимира". Ердоган ніколи б не став ховати стосунки з Путіним, якби не був упевнений, що дуже скоро поховає його самого", - написав журналіст.

Нагадаємо, раніше Ердоган, який намагався займати дипломатичну позицію у ситуації між Україною і Росією, провів тривалу телефонну розмову з Путіним, де обговорював питання "зернового коридору" та інші, що стосуються України.

Джерело: Діалог.UA


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