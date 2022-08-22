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Українців закликають бути особливо обережними у День незалежності - ГУР

22:50, 22 сер 2022
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Головне управління розвідки Міноборони, а також СБУ закликають українців бути максимально обережними 23 та 24 серпня через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.
 
ГУР попереджає, що 23 та 24 серпня - День Державного прапора та День Незалежності України можуть бути використані ворогом для масових обстрілів, тому нехтувати правилами безпеки не можна.
 
"Є підвищена загроза ракетних ударів та інших провокацій, як усередині країни, так і зовні. Росія та путінський режим атакували незалежність України та незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах та символах, тому цілком логічно було б бути надобережними та готовими до того, що і День незалежності буде атакований. Україна до цього готова", – йдеться у повідомленні ГУР.
 
Зазначається, що Росія має ще великий запас ракет, нехай і не всі вони високоточні.
 
Служба безпеки напередодні Дня Незалежності дала українцям поради та закликала бути вкрай обережними. Для інформування застосовувалась і SMS-розсилка.
 
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також громадян не знімати та не публікувати переміщення військових та техніки ЗСУ, місця їхнього розташування.
 
"Повідомляйте про виявлені вибухові пристрої, залишену військову техніку, а також переміщення військ окупанта", - йдеться в повідомленні СБУ.
 
Надіслати інформацію про розташування чи переміщення російських військ можна в офіційному Telegram-каналі STOP Russian War.
 
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відзначатиме День Незалежності та інші важливі історичні дати, незважаючи на війну. Також став відомим план заходів щодо відзначення Дня Незалежності.
 
Напередодні у Києві на Хрещатику напередодні святкування Дня Незалежності виставили знищену російську військову техніку.
 
 Джерело: Кореспондент
 


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