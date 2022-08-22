Українці не бажають у майбутньому бачити росіян на своїй землі

Війна розставила всі акценти у відносинах України та Росії: після того, як гармати замовчать, абсолютна більшість громадян України не бажає спілкуватися з росіянами – ні в економічному, ні в культурному аспекті.

Понад 75% українців виступають за розрив усіх відносин із росією – аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну. Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, інформує УНН.

Опитування проводили з 5 до 12 серпня 2022 року методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях – лише на тих територіях, які контролює уряд України та на яких немає бойових дій.

Усього опитали 2024 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Понад 90% українців довіряють військовим Збройних сил України.

Джерело: УНН