Хасиди їдуть до Умані, незважаючи на небезпеку війни

Незважаючи на війну в Україні, хасиди-прочани їдуть на могилу свого наставника до Умані. Українська влада попередила, що не може гарантувати безпеку тих, хто перебуватиме в Умані.

До Умані приїхали майже півтисячі хасидів, які у вересні відзначатимуть юдейський новий рік Рош ха-Шана. Про це розповіла мер Умані Ірина Плетньова, пише Суспільне.

Хасиди моляться на могилі свого наставника Рабі Нахмана та прогулюються у паломницькому кварталі.

Як розповів один із паломників, він мріяв потрапити сюди на Рош ха-Шана, незважаючи на повномасштабну війну в Україні.

"Я приїхав тиждень тому і буду тут уже в Рош ха-Шан. Приїхав молитися і робитиму це щодня. Війна - це дуже погано. І ми проситимемо про мир", - зазначив він.

Ракетні удари військових РФ по Україні ставлять під загрозу життю хасидів, які можуть приїхати до Умані на святкування іудейського Нового року Рош ха-Шана. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"За кілька кілометрів від Умані впали уламки російської ракети, завдавши значних збитків цивільній інфраструктурі. Ми боїмося за безпеку уманських прочан. Якщо подібна російська атака відбудеться під час Тишрею, це може зашкодити численним мігрантам, які приїжджають до Умані з усього світу", .

У свою чергу голова Черкаської ОВ Ігор Табурець заявив, що Україна не може гарантувати безпеку паломникам через непередбачувані дії ворога.

Раніше повідомлялося, що МЗС Ізраїлю просить своїх громадян не їхати в Україну на Рош ха-Шана через ризики, пов'язані з війною.

Джерело: Кореспондент