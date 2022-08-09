Віта Яковлєва: Війна. Харківські щоденники Тримаємося, незважаючи ні на що

Фото з сайту KHARKOVGO

Харків'янам багато хто дивується: вони живуть під бомбами, але дуже багато хто не поїхав і не збирається. Здавалося б, вони в небезпеці, вони безтурботні, вони... безстрашні? Але ж Харків знаходиться на нашій, вільній території, він бореться, у тому числі й тим, що висаджує квіти, підмітає вулиці, ходить до кафе і навіть до театру. Це бісить загарбників, мабуть, не менше, ніж справжні воєнні дії, тому що це говорить про те, що ми їх не тільки не боїмося, ми їх зневажаємо! А небезпека... Та зараз вона по всій Україні – варто лише поглянути на карту повітряних тривог.

Віта Яковлєва продовжує описувати життя фронтового Харкова.

Нещодавно писала статтю для газети "Слобідський край" про те, як артисти Харківського театру ляльок імені Афанасьєва їздять областю та показують дітям спектаклі. Спочатку вони волонтерили у метро, ​​виступаючи там біля турнікетів чи на платформі. А тепер грають для маленьких глядачів там, де є вільне місце.

Наприклад, на галявині під сонцем, щоби діти сиділи в тіні. Через 7 хвилин перегрівається телефон, на якому музика для вистави. А артисти працюють усі 40 хвилин. І співають замість телефону. Або у звичайній кімнаті звичайного будинку, де 30 дітей розсадили на величезному дивані, уявивши його театральною залою з партером, балконами та амфітеатром.

Театр ляльок іноді дає вистави. У липні вже кілька разів грали прем'єру – п'єсу Ніни Забужко "Я НОРМ" про підлітків із Бучі. Історія жива, пронизлива та дуже щира. Коли дивишся її у Харкові, на жаль, усі ці жахи лякають тебе не так сильно. Це і наші жахи теж, Харківська область сильно постраждала від війни – і продовжує страждати.

Але це не означає, що життя зупинилося, і всі тільки й роблять, що бояться. Ні. Війна позбавила нас багато чого з мирного життя, але все, що можливо, харків'яни намагаються зберегти. Таке у нас місто, і такі у нас люди. Тримаємося, незважаючи ні на що.

Нещодавно мене дуже засмутила із цього приводу жінка, яка продає пресу на станції метро. Запитую в неї, чи випадково немає якихось місцевих газет? Знаю, що "Слобідський край" можна купити у відділеннях Укрпошти, але чи мало, раптом і в метро вийде?

Ця тітонька так сердито подивилася на мене і звинувачуючим тоном заявила:

- Дівчино, у нас війна у Харкові, які газети?!

Я їй, звичайно, розповіла, що у Харкові на війні одна газета виходить точно. І що в нас є ще багато чого, той же театр. Але їй, на жаль, це було не треба, вона вперто твердила, що я брешу і що війна...

Напевно, я не маю права засуджувати нікого, але так не можна. Життя триває за будь-яких умов, його не поставиш на паузу. А ця жінка намагається поставити. Посилено намагається. Тому бачить лише погане, страшне, воно замінює їй усе. І довго так можна жити, у поганому та страшному? Я б не змогла довго...

Віта Яковлєва, Харків, InfoKava