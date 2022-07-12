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Технологии / IT та медіа

Google Workspace до кінця війни залишиться безоплатним для українського бізнесу

20:45, 12 лип 2022
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Google Workspace залишиться безоплатним для частини українського бізнесу - про це сповістило Міністерство цифрової трансформації України.

З липня компанія Google мала заблокувати всіх користувачів, що не перейшли на платну підписку: від 5 до 18 доларів на місяць за кожен акаунт. 

Щоб підтримати малий та середній бізнес, Мінцифра домовилися з компанією Google продовжити  безоплатний доступ до завершення війни. 

Так власники малого та середнього бізнесу  зможуть і далі користуватися сервісами Google, щоб організувати роботу команди та розвивати бізнес. 

Це суттєва підтримка малого та середнього бізнесу.

Запровадити платну версію, націлену на малий і середній бізнес, під назвою Google Workspace Individual, компанія вирішила ще в 2021 році. Вона надає можливості преміум-класу, включаючи послуги інтелектуального бронювання, професійні відеоконференції, персоналізований електронний маркетинг та багато іншого. Саме це і буде зараз доступно українським підприємцям безкоштовно. Для звичайних користувачів сервіси Google Workspace компанія залишила безкоштовними.

InfoKava


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