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Корупція

Колеги очільниці Хмельницької МСЕК в інших областях також продемонстрували СБУ свої статки

21:57, 22 жов 2024
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За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність. Про це розповів глава СБУ Василь Малюк, передає пресслужба відомства.

Служба безпеки у співпраці з іншими правоохоронними органами системно викриває масштабні корупційні схеми у лавах медико-соціальних експертних комісій. Так, у 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Про це заявив Голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

«Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі - активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам», - підкреслив Василь Малюк.

Так, серед іншого, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

  Зокрема, у Харківській області:

нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тис. доларів.
Посадовці продавали ухилянтам підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

  На Рівненщині:

викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації.

За гроші фігуранти оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності.
У такий спосіб посадовці отримали понад 350 тис. доларів «прибутку».

  У Миколаєві:

викрито очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тис. доларів, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі.
Щоб приховати ці статки посадовиця «переписала» більшість майна на свого сина – студента медичного університету, який має російське громадянство.

  На Закарпатті:

викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.

Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми.

Крім того СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

«Хочу підкреслити, що у протидії незаконним явищам у сфері діяльності МСЕК Служба безпеки тісно взаємодіє з МОЗ, а також Нацполіцією та ДБР. Ми спільно працюємо над викоріненням будь-яких проявів корупції в системі медико-соціальних експертних комісій», - додав Василь Малюк.


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