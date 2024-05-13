Вшитий у мозок людині імплант вийшов з ладу

Перший встановлений людині імплантат Neuralink вийшов з ладу після того, як з мозку було витягнуто кілька ниток, що реєструють нейронну активність, повідомляє The Hill.

У повідомленні стартапу, що належить Ілону Маску, йдеться, що нитки витягли через кілька тижнів після операції в кінці січня, під час якої в мозок 29-річного Ноланда Арбо було встановлено апаратне забезпечення Neuralink

Це зменшило кількість ефективних електродів і здатність паралізованого Арбо керувати комп'ютерною мишою за допомогою мозку.

«У відповідь на цю зміну ми модифікували алгоритми запису, щоб зробити їх більш чутливими до сигналів нейронної популяції, вдосконалили методи перетворення цих сигналів у рухи курсору та покращили користувацький інтерфейс», — йдеться у блозі Neuralink.

Компанія заявила, що коригування призвели до «швидкого і стійкого поліпшення» в бітах в секунду, а також точності управління курсором, перевершивши початкові показники Арбо.

Хоча проблема, схоже, не загрожує безпосередньо чоловікові, Neuralink, як повідомляє The Wall Street Journal, вже висунула ідею про видалення його імплантату.

Компанія також повідомила Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, що вона має рішення проблеми, яка виникла з імплантатом Арбау.

Імплантат був встановлений трохи більше 100 днів тому. У своєму блозі компанія заявила, що Арбо може грати в комп'ютерні ігри, переглядати інтернет-сторінки, вести прямі трансляції та користуватися іншими додатками, керуючи курсором силою своєї думки.

Раніше повідомлялося, що перший пацієнт із чіпом Neuralink почав обігравати своїх друзів у ігри.

Джерело: ZN. UA