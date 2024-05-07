Яке місце прогнозують букмекери українським виконавицям на "Євробаченні"

7 травня у шведському місті Мальме відбудеться перший півфінал Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». У ньому виступатимуть і представниці України, alyona alyona та Jerry Heil.

Букмекери оновили прогноз переможця «Євробачення» перед півфіналом. Так, згідно з даними Eurovisionworld, alyona alyona і Jerry Heil можуть посісти четверте місце, хоча ще недавно представницям України букмекери віддавали третє. Імовірність перемоги дуету оцінюється у 8%.

На першому місці, як і раніше, розмістився представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Друге місце посідає представник Хорватії Baby Lasagna із піснею Rim Tim Tagi Dim, а третє – Анджеліна Манго з Італії. Євробачення-2024відбудеться у Швеції у травні 2024 року. Півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а фінал – на 11 травня.

Нагадаємо, на «Євробаченні-2023» перемогла представниця Швеції Лорін. Це вже друга перемога для співачки, минулого разу вона перемогла у 2012 році.

Джерело: ZN,UA