"Підтримати"
Тренди:
Новини
Яке місце прогнозують букмекери українським виконавицям на "Євробаченні"
Чи розжене проросійська влада грузинський Майдан
Чи можливо буде оскаржити рішення ВЛК
НБУ запровадив найбільший пакет послаблень валютних обмежень з початку війни
Український хакер отримав багатомільйонний штраф та 13 років в'язниці у США за кіберзлочини
17-річний студент КПІ отримав 100 тисяч доларів за розбобку роботів для розмінування
Українська мова значно поширилася у популярних соціальних мережах - дослідження
Які гарантії матиміть військовослужбовці згідно закону про статус ветеранів війни
Україна веде перемовини про обмеження супутникових зйомок її території під час війни
У Грузії на тлі протестів прийняли відверто скопійований з російського "закон про іноагентів"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побував з неоголошеним візитом у Києві
Фіцо грубо поглузував зі словаків за їхню допомогу Україні і образив українців
Кредитна картка: переваги та недоліки PR
Як обрати коробку для десерту PR
Продукто: смак і зручність в одному місці PR
Всі новини
Культура / Музика / Конкурс

Яке місце прогнозують букмекери українським виконавицям на "Євробаченні"

21:50, 07 травень 2024
6
Версія для друку

 

7 травня у шведському місті Мальме відбудеться перший півфінал Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». У ньому виступатимуть і представниці України, alyona alyona та Jerry Heil.

Букмекери оновили прогноз переможця «Євробачення» перед півфіналом. Так, згідно з даними Eurovisionworld, alyona alyona і Jerry Heil можуть посісти четверте місце, хоча ще недавно представницям України букмекери віддавали третє. Імовірність перемоги дуету оцінюється у 8%.

На першому місці, як і раніше, розмістився представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Друге місце посідає представник Хорватії Baby Lasagna із піснею Rim Tim Tagi Dim, а третє – Анджеліна Манго з Італії. Євробачення-2024відбудеться у Швеції у травні 2024 року. Півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а фінал – на 11 травня.

Нагадаємо, на «Євробаченні-2023» перемогла представниця Швеції Лорін. Це вже друга перемога для співачки, минулого разу вона перемогла у 2012 році.

 Джерело: ZN,UA


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще