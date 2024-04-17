Ухвалений у Грузії аналог російського "закону про іноагентів" викликав протести

Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроект про "іноагентів", тим часом під стінами парламента почалися протести.

З понеділка у Тбілісі проходять масові акції протесту з вимогою не ухвалювати цей закон. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не підпише цей антинародний закон.

Минулого року партія "Грузинська мрія" вже вносила законопроект "Про прозорість іноземного впливу". 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроект, що призвело до масових протестів. Врешті "Грузинська мрія" та рух "Сила народу" відкликали із парламенту цей законопроект.

Проте на початку квітня 2024 року "Грузинська мрія" повторно внесла законопроект до парламенту. На відміну від першого варіанту, у доопрацьованому документі замість терміна "агент іноземного впливу" буде використано формулювання "організація, яка проводить іноземні інтереси".

Джерело: Прямий