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Кабмін запровадив виплати дітям загиблих українських захисників

22:46, 12 бер 2024
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Внесено зміни до постанови КМУ від 03.08.2020 N 674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб». Встановлено адресну допомогу до державної соціальної допомоги дітям.

Кабінет міністрів України запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Вони матимуть змогу отримати від 6 100 гривень.

 Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно з рішенням Кабміну, було встановлено адресну допомогу дітям, яким надали статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув (зник безвісти) під час участі в обороні країни.

Так, дітям від 1 до 15 років залежно від віку встановлюють такі виплати: не менше 7 800 гривень – на одну дитину, та не менше 6 100 гривень – кожній дитині, якщо у сім'ї двоє чи більше дітей.


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