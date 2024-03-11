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Перший "Оскар" в Україні: нагорода, якої бояться на Заході

22:21, 11 бер 2024
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Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар». Це перша українська стрічка, яку нагородили премією

Стрічка «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримала «Оскар» як найкращий документальний фільм, оголосили на 96-й церемонії вручення премії. Це перший «Оскар» в історії України. 

Режисер Мстислав Чернов сказав на церемонії:

«Це перший «Оскар» в історії України. Це честь для мене. Але, мабуть, я буду першим режисером на цій сцені, хто скаже: я не хотів знімати цей фільм. Я б хотів мати можливість обміняти цей «Оскар» на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, не окупувала наші міста. Я не можу змінити історію, минуле. Але усі разом ми можемо зробити так, щоб правда перемогла. І люди з Маріуполя, та всі, хто віддав життя на війні, ніколи не були забуті», – сказав Чернов, отримуючи нагороду.

Стрічка конкурувала з картинами «Бобі Вайн: народний президент» (Bobi Wine: The People’s President), «Вбити тигра» (To Kill a Tiger), «Вічна памʼять» (The Eternal Memory) та «Чотири доньки» (Four Daughters).   

Фільм Чернова показує перші дні російської облоги Маріуполя. Разом із режисером над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. За роботу в Маріуполі всі троє отримали Пулітцерівську премію. 

У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення РФ, бомбардування пологового будинку в Маріуполі, а також порятунок журналістів Associated Press з оточеного росіянами міста.

У лютому 2024 року стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA. Отримуючи премію, Чернов заявив, що хоче привернути увагу до трагедії України.

В Україні «20 днів у Маріуполі» за чотири дні зібрав касу більш як у 531 000 грн та став найкасовішим документальним фільмом у національному прокаті. Його бокс-офіс становить понад 2 млн грн, а в кінотеатрах фільм подивилися понад 16 000 глядачів.

Завдяки участі у премії «Оскар» зростають бокс-офіс та шанси фільму на експансію. Але на доходах знімальної групи та режисера фільму це не позначиться – вони працювали як журналісти Associated Press і не мають інших фінансових заохочень за роботу над фільмом.

Джерело Forbes Ukraine 

Коли цей матеріал готувався до публікації стало відомо про величезну ложку дьогтю у мед нагороди.

Перемогу "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскар".

Організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар". 11 березня, о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура був запланований показ міжнародної скороченої версії. Проте після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

З міжнародної телеверсії «Оскара» вирізали фрагмент із перемогою української картини "20 днів у Маріуполі".

Водночас також немає деяких інших номінацій.

Команда "Суспільного" висловила обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited та, замість скороченої версії, для українських глядачів транслює повну версію, що була в прямому ефірі телеканалу в ніч з 10 на 11 березня.

Джерело: Суспільне


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