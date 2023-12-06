Безугла, Арахамія і Устінова дискредитують керівництво країни - секретар комітету Ради

Після низки критичних заяв зі сторони українських депутатів міністр оборони України Рустем Умєров запевнив громадськість, що у військово-політичного керівництва держави вже є план ведення війни на 2024 рік. Тим часом секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко попереджає, що вимагати таку інформацію - це дискредитувати керівництво країни.

"В нас все-таки Збройними силами під час війни верховний головнокомандувач керує, це президент України. А йому підпорядковується головнокомандувач. Вже заявляли багато експертів, немає таких планів, які має головнокомандувач і верховний головнокомандувач представляти комітету", - наголосив Костенко під час ефіру на "Радіо NV".

Він також нагадав, що заявами про нібито відсутність плану відзначилася не лише Безугла. Про це стверджували також і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, і депутат від "Голосу" Олександра Устінова.

"Вони десь взяли цей меседж про план війни, про який більше ніхто не говорить. І почали це вкидати в засоби масової інформації, що як наче нам немає що показати нашим партнерам. Я не знаю, для чого це було зроблено. Але саме ці три народні депутати про цей план війни говорили, який вони начебто не бачили. Тільки я не розумію, чому вони мають це бачити. Ще Безугла і Арахамія — з комітету нацбезпеки, по інших в мене взагалі немає уявлення", — зазначив Костенко, поставивши під сумнів те, чи взагалі б могли оцінити цей план люди, у яких немає військової освіти.

Він додав, що Комітет ВР з нацбезпеки не давав запит щодо ознайомлення з документом. Ба більше, Генштаб і не повинен ділитися цією інформацією, позаяк лише мала кількість людей має право знати про план, і це ті, хто бере участь у засіданні Ставки, наголосив Костенко.

Нагадаємо, нещодавно заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла виступила з заявою, яка наробила галасу. Вона сказала, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план ведення війни на 2024 рік, через що й закликала його піти у відставку.

Джерело: ZN,UA