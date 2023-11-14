Хто увійшов у "довгий список" Євробачення-2024 у Національному відборі

Оголошено лонглист (довгий список) учасників Національного відбору на Євробачення-2024. Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів,
Список відібраних виконавців:
alyona alyona & Jerry Heil;
ANKA;
Carpetman;
Drevo;
INGRET;
Julia Belei;
КАРІОТИП;
KRYLATA;
MÉLOVIN;
НАХАБА;
НАЗВА;
ПАРФЕНЮК;
ШÉПА;
СКІЛЕРР;
СТАСЯ;
СВОЯ;
ТЕСЛЕНКО;
ЯГОДИ;
ЯКТАК;
ЗІФЕРБЛАТ.
Коли оголосять фіналістів нацвідбору
Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 - сольні артисти. Усі учасники з довгого списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше 20 листопада.
Однак можливість потрапити до фіналу залишатиметься: за результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.
Фінал нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.
Деталі Євробачення-2024
68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться в травні 2024 року в шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 і 9 травня.
Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті в 1992 і 2013 роках, в останньому році Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.
67-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участю Суспільного мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel і посів шосте місце у фіналі.
Суспільне Культура та Радіо Промінь - офіційні медіапартнери "Євробачення".
Джерело: УНН