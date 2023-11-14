Хто увійшов у "довгий список" Євробачення-2024 у Національному відборі

Оголошено лонглист (довгий список) учасників Національного відбору на Євробачення-2024. Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів,

Список відібраних виконавців:

alyona alyona & Jerry Heil;

ANKA;

Carpetman;

Drevo;

INGRET;

Julia Belei;

КАРІОТИП;

KRYLATA;

MÉLOVIN;

НАХАБА;

НАЗВА;

ПАРФЕНЮК;

ШÉПА;

СКІЛЕРР;

СТАСЯ;

СВОЯ;

ТЕСЛЕНКО;

ЯГОДИ;

ЯКТАК;

ЗІФЕРБЛАТ.

Коли оголосять фіналістів нацвідбору

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 - сольні артисти. Усі учасники з довгого списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Фіналістів оголосять не пізніше 20 листопада.

Однак можливість потрапити до фіналу залишатиметься: за результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.

Фінал нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

Деталі Євробачення-2024

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться в травні 2024 року в шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 і 9 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті в 1992 і 2013 роках, в останньому році Україну представила Злата Огнєвіч із піснею Gravity. Тоді виконавиця посіла третє місце.

67-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбувся в британському Ліверпулі від імені України та за участю Суспільного мовлення. Гурт TVORCHI представив Україну з піснею Heart of Steel і посів шосте місце у фіналі.

Суспільне Культура та Радіо Промінь - офіційні медіапартнери "Євробачення".

Джерело: УНН