Віта Яковлєва. Харківські щоденники Дзеркало Всесвіту

І знову на зв'язку з нами Віта Яковлєва з Харкова. Вона всі наші темні часи перебувала і перебуває в цьому незламному місті, спостерігаючи за його звичайним життям. Утім, чому спостерігаючи? Вона там живе і відчуває все, що будь-який харків'янин. Повірте ті, чий дім розташований у відносно безпечних регіонах: те, що ви відчуваєте періодично, харків'яни бачать і відчувають щодня. І, всупереч усьому, залишаються оптимістами. Можливо, тому що Харків подібне вже бачив. У Другу світову.

Останнім часом харків'яни дозволяють собі "відпочинок", виїжджаючи зі свого міста в інші місця. І мимоволі порівнюють, як у них і як тут. Ось цими враженнями Віта і ділиться з нами.

Коли їдеш кудись із Харкова, завжди відчуваєш, що щось із тобою якось не так. Наприклад, коли побачила в Дрогобичі студентів, які сидять на лекціях, довго стояла і заглядала у вікно. Для нас звична школа в метро, а не лекції в аудиторії. Діти, які йдуть додому зі школи, теж спочатку викликали таку реакцію. Стояла і дивилася як на щось нереальне.

Потім у Львові, побачивши забиті ДСП вікна, запитала, чи давно сюди прилетіло. Коли почула відповідь: "Ні, нічого не прилітало, це про всяк випадок, щоб вікна зберегти", спочатку теж зависла. У Харкові забивають після прильотів, а не про всяк випадок.

Зате вдома ми всі рухомі в одному напрямку. Це згладжує переживання щодо самого факту зсунутості. Отже, пізній вечір, тьмяно горять ліхтарі (до речі, на яскраво палаючі ліхтарі по всьому місту, а не біля доріг і подекуди у дворах, причому, не до 9 вечора горять, а набагато пізніше, харків'яни теж дивно реагують. Іду додому порожньою вулицею, назустріч - маленька тітонька з величезною палицею.

Вона голосно розповідає навколишньому світу, що його треба виправляти, інакше буде погано. І розмахує палицею, як новорічний дід із мого дитинства величезним посохом. Хрясь по дереву - всі ми грішники, час каятися. Хрясь по землі - інакше всесвіт усіх покарає. У наступних хрясях фігурують якісь боги, люди, сутності - словом, все складно.

Звертати мені нікуди, йду далі. Намагаюся трохи обійти тітоньку, а то ще палицею-посохом поцілить - і їй точно за це нічого не буде. Але вона, побачивши потенційного співрозмовника, жваво рвонула до мене.

Хряснула поруч палицею, швидко витягла з кишені пляшку з водою, полила нею поруч зі мною (добре, що не мене, і на тому спасибі) і суворим голосом запитала:

- Що, земляночко українського громадянства, поговоримо зі всесвітом?

Поки я в ступорі намагалася зрозуміти, що взагалі відбувається, тітонька знову хряснула по землі й уточнила свою пропозицію:

- Про що будемо просити всесвіт ми, негідні жертви цивілізації?

Тут я відмерла і зібралася було заступитися за цивілізацію, але всесвіт мене пожалів. Інакше б у суперечці, хоч як, перемогла ь палиця, яка хрясь. Загалом, я взяла себе в руки і урочистим тоном відповіла:

- Сьогодні всі земляни українського громадянства просять всесвіт тільки про перемогу. А питання цивілізації та інше будемо обговорювати потім.

Тітонька зависла, а потім грюкнула палицею і, радісно прокричавши: "Даєш перемогу!", пішла далі продовжувати свій діалог із всесвітом.

Я не приєдналася - добре, хоч палицею не хряснули, але подумки побажала тітоньці удачі в її проханні. Сильно-сильно побажала. Ну ми ж усі тут у Харкові на одній хвилі, хоч і дивні.

Віта Яковлєва, Харків