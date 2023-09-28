Кабмін дозволив зберігати за дитиною місце у дитсадку у разі тривалої відсутності

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про заклад дошкільної освіти та дозволив у разі тимчасової відсутності дитини через переїзд зберегти місце в закладі дошкільної освіти.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він також поінформував, що у разі втрати звʼязку з батьками або іншими законними представниками дитини, яка не відвідує заклад дошкільної освіти протягом двох місяців, таку дитину наказом керівника державного закладу дошкільної освіти переводять до складу окремої різновікової групи до закінчення або скасування воєнного стану. На вивільнені місця у групах, що функціонують, відповідно до кількості переведених дітей до складу окремої різновікової групи наказом керівника закладу дошкільної освіти зараховуються діти у порядку черговості надходження заяв про зарахування.
Джерело: Укрінформ