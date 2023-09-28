Кабмін дозволив зберігати за дитиною місце у дитсадку у разі тривалої відсутності

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про заклад дошкільної освіти та дозволив у разі тимчасової відсутності дитини через переїзд зберегти місце в закладі дошкільної освіти.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Положення про заклад дошкільної освіти. Встановлено, що в умовах воєнного стану в державних (комунальних) закладах дошкільної освіти для тимчасово відсутніх дітей можуть створюватися окремі різновікові групи з метою збереження місця здобуття дошкільної освіти. Вихованці, які були вимушені змінити задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) та/або залишити попереднє місце здобуття дошкільної освіти, в умовах воєнного стану за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини переводяться на період їх відсутності до складу окремої різновікової групи державних (комунальних) закладів дошкільної освіти», – зазначив Мельничук.

Він також поінформував, що у разі втрати звʼязку з батьками або іншими законними представниками дитини, яка не відвідує заклад дошкільної освіти протягом двох місяців, таку дитину наказом керівника державного закладу дошкільної освіти переводять до складу окремої різновікової групи до закінчення або скасування воєнного стану. На вивільнені місця у групах, що функціонують, відповідно до кількості переведених дітей до складу окремої різновікової групи наказом керівника закладу дошкільної освіти зараховуються діти у порядку черговості надходження заяв про зарахування.

Джерело: Укрінформ