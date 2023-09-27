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Війна / Німеччина / Спосіб життя

Майже половина українських біженців планує залишитися в Німеччині

22:19, 27 вер 2023
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Близько 40% українців із тимчасовим захистом у Німеччині мають намір повернутися в Україну. Про це свідчать результати опитування міграційної платформи EWL.

Так, повернутися в Україну у близькій чи далекій перспективі планують 39% українських біженців у Німеччині.

Мінімум на рік залишитися у Німеччині хочуть 35% наших співвітчизників, а назавжди – 9%.

Ще до закінчення війни готові повернутися 18% респондентів.

Не визначилися із планами 22% українців.

Зазначимо, кількість українських біженців у Польщі зменшується, тоді як у Німеччині – зростає.

За даними ООН, Німеччина випередила Польщу за кількістю біженців з України. Так, влітку поточного року в Німеччині перебувало 1 млн 69,7 тис. українців, тоді як у Польщі – 992,7 тис.. Майже половина біженців з України вирішили переїхати до Німеччини через вищі соціальні виплати.

Джерело: РБК-Україна


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