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Єгипет будує штучну річку через майже вичерпані запаси води
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Єгипет будує штучну річку через майже вичерпані запаси води

22:37, 13 лип 2023
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Єгипет у межах проекту New Delta зводить штучну річку паралельно Нілу вартістю 5,2 мільярда доларів. 

Влада Єгипту стверджує, що штучна річка допоможе розширити сільськогосподарські угіддя та зменшить потребу в імпорті продовольства та пшениці.

«Російське вторгнення в Україну призвело до глобального стрибка цін на пшеницю, внаслідок чого Єгипет переживав труднощі, оскільки він є найбільшим у світі імпортером пшениці. У 2021 році Росія та Україна забезпечили Єгипту 80% імпорту пшениці», — йдеться у повідомленні.

Влада Єгипту вже заявила, що вода для штучної річки буде надходити з перероблених сільськогосподарських дренажних і підземних вод. За даними ЮНІСЕФ, Єгипет вичерпає запаси води до 2025 року.

Нагадаємо, Єгипет і Туреччина вперше за 10 років відновили дипломатичні відносини.

Джерело:  УНН 


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