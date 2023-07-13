Єгипет будує штучну річку через майже вичерпані запаси води

Єгипет у межах проекту New Delta зводить штучну річку паралельно Нілу вартістю 5,2 мільярда доларів.

Влада Єгипту стверджує, що штучна річка допоможе розширити сільськогосподарські угіддя та зменшить потребу в імпорті продовольства та пшениці.

«Російське вторгнення в Україну призвело до глобального стрибка цін на пшеницю, внаслідок чого Єгипет переживав труднощі, оскільки він є найбільшим у світі імпортером пшениці. У 2021 році Росія та Україна забезпечили Єгипту 80% імпорту пшениці», — йдеться у повідомленні.

Влада Єгипту вже заявила, що вода для штучної річки буде надходити з перероблених сільськогосподарських дренажних і підземних вод. За даними ЮНІСЕФ, Єгипет вичерпає запаси води до 2025 року.

Нагадаємо, Єгипет і Туреччина вперше за 10 років відновили дипломатичні відносини.

Джерело: УНН