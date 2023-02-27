Загиблому під Гостомелем одному з легендарних "Привидів Києва" відкрили пам'ятник

В лісі поблизу села Глібівка, що на Київщині неподалік міста Гостомель відкрили пам’ятник захиснику столиці — одному з «Привидів Києва».

Рік тому на цьому місці героїчно загинув льотчик, підполковник Геннадій Матуляк, повідомляють у 299 бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

Підполковник Матуляк з першого дня широкомасштабної агресії росії брав участь у відбитті російського вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 року знищував ворожі колони на Херсонщині, і на рідній Миколаївщині.

Зранку 25 лютого 2022 року на північ від Києва в районі міста Гостомель Геннадій Матуляк знищив колону техніки російських окупантів.

У 299 бригаді розповіли, що близько сьомої ранку того дня під час повітряного бою російський винищувач влучив у штурмовик Геннадія. Льотчик почав відводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Та після другого влучання літак і пілот спалахнули. Машина впала за кілька кілометрів від села Глібівка Вишгородського району.

Незважаючи на те, що село на той момент було окуповане російськими загарбниками, відважний льотчик був похований вдячними місцевими жителями біля місця загибелі.

Геннадій Матуляк народився 29 квітня 1977 року у селі Мартинівське Вознесенського району Миколаївської області. Більше 10 років віддав службі у славетній 299 бригаді. Загалом же більше 20 років провів за важелями бойових літаків. Літав на літаках МіГ-29, Л-39, Су-25. У Геннадія залишилася дружина Ольга та двоє дітей — син Руслан та донька Софія. 16 квітня 2022 року перепохований у місті Миколаєві.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі підполковнику Геннадієві Матуляку присвоєно звання Герой України посмертно.

«Мешканці Глібівки прийшли вклонитися жертовному подвигу Героя України підполковника Геннадія Матуляка. Сльози бриніли на очах як і бачивших життя літніх людей, так і зовсім юної молоді», — розповідають у 299 бригаді й додають: «Пам’ять і щира вдячність захиснику українського народу назавжди залишиться в серцях людей. Ми пам’ятаємо всіх загиблих побратимів та шануємо їхню пам’ять, опікуємось рідними, не забудемо і помстимось ворогам!»

Джерело: Вечірній Київ