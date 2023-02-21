Музиканти з Маріуполя дали перший концерт проєкту "Філармонія нескорених"

Попри повномасштабний напад країни-агресорки Росії на Україну, захоплення та страшні руйнування міста Маріуполь – Місто Марії продовжує чинити культурний спротив.

Так, виявом мистецької боротьби – і досить потужним – стало відкриття Маріупольською камерною філармонією свого ювілейного 5 сезону. Звісно, відкрили сезон не вдома – але музиканти впевнені, що це тимчасово.

20 лютого у приміщенні київської філармонії відбувся концерт маріупольського симфонічного оркестру "Ренесанс" під керівництвом диригента Василя Крячка, який створив Маріупольську філармонію й керував нею до повномасштабного вторгнення Росії.

Василь Крячок став легендою, не лише продовжуючи працювати в окупованому місті й рятуючи музикантів та приміщення філармонії, але й зібравши ансамбль заново.

Цим концертом Національна філармонія України розпочала проєкт "Філармонія нескорених", спрямований на підтримку музикантів із окупованих та деокупованих українських територій, зокрема, міст, що перебувають під постійним обстрілом агресора.

Джерело: Українська правда